ويلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬سيحتضن‭ ‬مبارياتها‭ ‬استاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭. ‬وتضم‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أولمبينا‭:‬اليابان،‭ ‬فلسطين‭ ‬وباكستان‭.‬

ويقود‭ ‬منتخبنا‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬داريو‭ ‬باسيتش،‭ ‬وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬قد‭ ‬انتظم‭ ‬بمعسكر‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬الريجنسي‮»‬‭ ‬تحضيرًا‭ ‬للمهمة‭ ‬القارية‭.‬

وسيلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬لقاءه‭ ‬الثاني‭ ‬يوم‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬سبتمبر‭ ‬أمام‭ ‬باكستان،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬يلاقي‭ ‬اليابان‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وستقام‭ ‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬المنتخب‭ ‬الأولمبي‭ ‬عند‭ ‬6.30‭ ‬مساءً‭.‬

وينص‭ ‬نظام‭ ‬التأهل‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬على‭ ‬صعود‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الـ11،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬تحقق‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بينها‭.‬

وذكر‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬داريو‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬ان‭ ‬مواجهة‭ ‬اليوم‭ ‬ستكون‭ ‬هامة‭ ‬وخلصة‭ ‬ان‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلسطينى‭ ‬فريق‭ ‬جيد‭ ‬ومنظم‭.‬‮

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وعقد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬الذي‭ ‬يسبق‭ ‬التصفيات،‭ ‬وتم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الأمور‭ ‬التنظيمية‭ ‬والإدارية‭ ‬كافة‭.‬

اما‭ ‬المنتخب‭ ‬الأولمبي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬البلاد‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬التصفيات‭ ‬فقد‭ ‬خاض‭ ‬معسكرًا‭ ‬خارجيًا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان‭ ‬لمدة‭ ‬أسبوع‭ ‬تخلله‭ ‬لقاء‭ ‬ودي‭ ‬مع‭ ‬الأولمبي‭ ‬الأردني‭ ‬انتهى‭ ‬بالتعادل‭ (‬1/1‭). ‬بقيادة‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬إيهاب‭ ‬أبو‭ ‬جزر‭.‬‮

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والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬التصفيات‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭ ‬المجزأ‭ ‬بالتجمع‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬واحدة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬المنتخبات‭ ‬على‭ ‬11‭ ‬مجموعة،‭ ‬ويتأهل‭ ‬للنهائيات‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أفضل‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬لتنضم‭ ‬إلى‭ ‬البلد‭ ‬المنظم‭ ‬قطر‭.‬



