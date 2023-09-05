التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024منتخبنا الأولمبي يفتتح مشواره اليوم أمام فلسطين
التاريخ
9/5/2023 7:10:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يخوض منتخبنا الأولمبي لكرة القدم اليوم أولى مواجهاته في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 عندما يواجه شقيقه المنتخب الفلسطينى على استاد المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة في عراد وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء. ويلعب اليوم ايضًا منتخبا اليابان وباكستان في تمام الساعة 9:30 على نفس الملعب.
ويلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة التي سيحتضن مبارياتها استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة. وتضم المجموعة إلى جانب أولمبينا:اليابان، فلسطين وباكستان.
ويقود منتخبنا المدرب الكرواتي داريو باسيتش، وكان المنتخب قد انتظم بمعسكر في فندق «الريجنسي» تحضيرًا للمهمة القارية.
وسيلعب منتخبنا الأولمبي لقاءه الثاني يوم في 9 سبتمبر أمام باكستان، وأخيرًا يلاقي اليابان يوم 12 سبتمبر، وستقام جميع مباريات المنتخب الأولمبي عند 6.30 مساءً.
وينص نظام التأهل في التصفيات على صعود أصحاب المراكز الأولى من المجموعات الـ11، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحقق المركز الثاني من بينها.
وذكر مدرب منتخبنا الأولمبي داريو في المؤتمر الصحفي ان مواجهة اليوم ستكون هامة وخلصة ان المنتخب الفلسطينى فريق جيد ومنظم.
وعقد خلال الفترة الصباحية يوم أمس الاجتماع التنسيقي الذي يسبق التصفيات، وتم من خلاله الكشف عن الأمور التنظيمية والإدارية كافة.
اما المنتخب الأولمبي الفلسطيني الذي وصل البلاد قبل يومين من انطلاق التصفيات فقد خاض معسكرًا خارجيًا في العاصمة الأردنية عمّان لمدة أسبوع تخلله لقاء ودي مع الأولمبي الأردني انتهى بالتعادل (1/1). بقيادة المدير الفني إيهاب أبو جزر.
والجدير بالذكر أن التصفيات بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، حيث تم توزيع المنتخبات على 11 مجموعة، ويتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى البلد المنظم قطر.
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