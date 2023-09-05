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ألكاراز يواصل حملة الدفاع عن لقبه

9/5/2023 7:10:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واصل‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراز‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالميا‭ ‬بنجاح‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب،‭ ‬آخر‭ ‬البطولات‭ ‬الاربع‭ ‬الكبرى‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز،‭ ‬ببلوغه‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬إثر‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬الإيطالي‭ ‬ماتيو‭ ‬أرنالدي‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬الإثنين‭. ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الاولى،‭ ‬احتاج‭ ‬ألكاراز‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬إلى‭ ‬ساعة‭ ‬و57‭ ‬دقيقة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬أرنالدي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مواجهة‭ ‬بينهما‭. ‬وحسم‭ ‬الإسباني‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬6‭-‬3‭ ‬في‭ ‬32‭ ‬دقيقة‭ ‬بعدما‭ ‬كسر‭ ‬إرسال‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭. ‬وتابع‭ ‬ألكاراز‭ ‬تفوقه‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬وكسر‭ ‬إرسال‭ ‬أرنالدي‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الاول‭ ‬والتاسع‭ ‬وأنهاها‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬6‭-‬3‭ ‬في‭ ‬41‭ ‬دقيقة‭. ‬ونجح‭ ‬أرنالدي‭ ‬في‭ ‬كسر‭ ‬إرسال‭ ‬ألكاراز‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬للمجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬وتقدم‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬لكن‭ ‬الإسباني‭ ‬رد‭ ‬مباشرة‭ ‬مدركا‭ ‬التعادل‭ ‬2‭-‬2،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفعلها‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬العاشر‭ ‬وينهي‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬6‭-‬4‭ ‬في‭ ‬44‭ ‬دقيقة‭.‬

وبلغ‭ ‬الدور‭ ‬ذاته‭ ‬الروسي‭ ‬أندري‭ ‬روبليف‭ ‬الثامن‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬البريطاني‭ ‬جاك‭ ‬درايبر‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬4‭. ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬فيها‭ ‬روبليف‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬والثانية‭ ‬تواليا،‭ ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬الدور‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخرى،‭ ‬بينها‭ ‬أستراليا‭ ‬وويمبلدون‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬قط‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬دور‭ ‬الاربعة‭. ‬ويلتقي‭ ‬روبليف‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬مع‭ ‬مواطنه‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬الثالث‭ ‬وبطل‭ ‬نسخة‭ ‬2021،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الأسترالي‭ ‬أليكس‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مجموعات‭. ‬وعوّض‭ ‬مدفيديف‭ ‬المصنف‭ ‬ثالثاً‭ ‬تأخره‭ ‬بمجموعة‭ ‬ليتغلب‭ ‬على‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬2‭-‬6،‭ ‬6-4،‭ ‬6‭-‬1،‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬لإضافة‭ ‬لقبه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬بعد‭ ‬لقبه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭.‬

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