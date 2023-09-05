ألكاراز يواصل حملة الدفاع عن لقبه

وبلغ‭ ‬الدور‭ ‬ذاته‭ ‬الروسي‭ ‬أندري‭ ‬روبليف‭ ‬الثامن‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬البريطاني‭ ‬جاك‭ ‬درايبر‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬4‭. ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬فيها‭ ‬روبليف‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬والثانية‭ ‬تواليا،‭ ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬الدور‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخرى،‭ ‬بينها‭ ‬أستراليا‭ ‬وويمبلدون‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬قط‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬دور‭ ‬الاربعة‭. ‬ويلتقي‭ ‬روبليف‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬مع‭ ‬مواطنه‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬الثالث‭ ‬وبطل‭ ‬نسخة‭ ‬2021،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الأسترالي‭ ‬أليكس‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مجموعات‭. ‬وعوّض‭ ‬مدفيديف‭ ‬المصنف‭ ‬ثالثاً‭ ‬تأخره‭ ‬بمجموعة‭ ‬ليتغلب‭ ‬على‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬2‭-‬6،‭ ‬6-4،‭ ‬6‭-‬1،‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬لإضافة‭ ‬لقبه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬بعد‭ ‬لقبه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭.‬