ألكاراز يواصل حملة الدفاع عن لقبه

ألكاراز يواصل حملة الدفاع عن لقبه
التاريخ
9/5/2023 7:10:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واصل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف أول عالميا بنجاح حملة الدفاع عن اللقب في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الاربع الكبرى على ملاعب فلاشينغ ميدوز، ببلوغه الدور ربع النهائي إثر تغلبه على الإيطالي ماتيو أرنالدي 6-3 و6-3 و6-4 الإثنين. في المباراة الاولى، احتاج ألكاراز البالغ من العمر 20 عاما إلى ساعة و57 دقيقة لتحقيق الفوز الأول على أرنالدي البالغ من العمر 22 عاما في أول مواجهة بينهما. وحسم الإسباني المجموعة الأولى في صالحه 6-3 في 32 دقيقة بعدما كسر إرسال الإيطالي في الشوط السادس. وتابع ألكاراز تفوقه في المجموعة الثانية وكسر إرسال أرنالدي في الشوطين الاول والتاسع وأنهاها في صالحه 6-3 في 41 دقيقة. ونجح أرنالدي في كسر إرسال ألكاراز للمرة الاولى في المباراة وتحديدا في الشوط الثالث للمجموعة الثالثة وتقدم 2-1، لكن الإسباني رد مباشرة مدركا التعادل 2-2، قبل أن يفعلها في الشوط العاشر وينهي المجموعة في صالحه 6-4 في 44 دقيقة.
وبلغ الدور ذاته الروسي أندري روبليف الثامن بفوزه على البريطاني جاك درايبر 6-3 و3-6 و6-3 و6-4. وهي المرة الرابعة التي يبلغ فيها روبليف ربع النهائي في فلاشينغ ميدوز والثانية تواليا، كما بلغ الدور ذاته في البطولات الكبرى الثلاث الأخرى، بينها أستراليا وويمبلدون هذا العام، لكنه لم ينجح قط في بلوغ دور الاربعة. ويلتقي روبليف في الدور المقبل مع مواطنه دانييل مدفيديف الثالث وبطل نسخة 2021، بعد فوزه على الأسترالي أليكس دي مينور الثالث عشر في أربع مجموعات. وعوّض مدفيديف المصنف ثالثاً تأخره بمجموعة ليتغلب على دي مينور 2-6، 6-4، 6-1، و6-2 في سعيه لإضافة لقبه الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة بعد لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى في نيويورك قبل عامين.
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