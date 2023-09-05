ناصر بن حمد يشيد بإنجازات فريق فيكتوريوس للبادل

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬البحرين‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬والمراكز‭ ‬الأولى‭ ‬بعدة‭ ‬منافسات‭ ‬أهمها‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬باتل‭ ‬بريف‭ ‬أديداس‮»‬‭ ‬للبادل‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬عاصمة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وبطولة‭ ‬‮«‬فينيتو‮»‬‭ ‬الدولية‭ ‬للبادل،‭ ‬والبطولة‭ ‬التصنيفية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وبطولة‭ ‬عجمان‭ ‬الدولية،‭ ‬وبطولة‭ ‬‮«‬العرب‭ ‬ماسترز‮»‬‭ ‬التي‭ ‬احتضنتها‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬وبطولة‭ ‬جولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للبادل،‭ ‬والبطولة‭ ‬التصنيفية‭ ‬الخامسة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل‭ ‬تعكس‭ ‬مدى‭ ‬جاهزية‭ ‬الفريق‭ ‬وما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬بارزة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التمثيل‭ ‬المشرف‭.‬

وأشار‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الى‭ ‬الشعبية‭ ‬المتنامية‭ ‬للعبة‭ ‬البادل‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬عزز‭ ‬الاهتمام‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المحلي‭ ‬لتكوين‭ ‬فرق‭ ‬ومنتخبات‭ ‬قوية‭ ‬لتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬البحرين‭ ‬بهدف‭ ‬اعلاء‭ ‬راية‭ ‬المملكة‭ ‬بمختلف‭ ‬البطولات‭ ‬الخارجية‭.‬

وقد‭ ‬شارك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬حرصا‭ ‬من‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬اللاعبين‭ ‬ومساندتهم‭.‬

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