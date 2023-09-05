ناصر بن حمد يشيد بإنجازات فريق فيكتوريوس للبادل

ناصر بن حمد يشيد بإنجازات فريق فيكتوريوس للبادل
التاريخ
9/5/2023 7:10:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالإنجازات التي حققها فريق فيكتوريوس البحرين للبادل منوها سموه بجهود كافة أعضاء الفريق ودورهم المميز في كسب العديد من البطولات.
وأكد سموه أن فوز فيكتوريوس البحرين بالعديد من البطولات والمراكز الأولى بعدة منافسات أهمها بطولة «باتل بريف أديداس» للبادل التي أقيمت في لندن عاصمة المملكة المتحدة، وبطولة «فينيتو» الدولية للبادل، والبطولة التصنيفية بالمملكة العربية السعودية، وبطولة عجمان الدولية، وبطولة «العرب ماسترز» التي احتضنتها دولة الكويت، وبطولة جولة البحرين الدولية للبادل، والبطولة التصنيفية الخامسة للاتحاد البحريني للبادل تعكس مدى جاهزية الفريق وما يتمتع به من عناصر بارزة قادرة على التمثيل المشرف.
وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الى الشعبية المتنامية للعبة البادل وهو ما عزز الاهتمام بها على الصعيد المحلي لتكوين فرق ومنتخبات قوية لتمثيل مملكة البحرين وقد جاء تشكيل فريق فيكتوريوس البحرين بهدف اعلاء راية المملكة بمختلف البطولات الخارجية.
وقد شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في التدريبات مع الفريق حرصا من سموه على تشجيع اللاعبين ومساندتهم.
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