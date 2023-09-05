مهرب مخدرات من الخارج يستأنف على سجنه 5 سنوات

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬عندما‭ ‬تسلم‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬الجمارك‭ ‬طردا‭ ‬مجهولا‭ ‬قادما‭ ‬عبر‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬هو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مكبر‭ ‬صوت‭ (‬سماعة‭) ‬فتم‭ ‬إدخاله‭ ‬عبر‭ ‬جهاز‭ ‬الأشعة‭ ‬بعد‭ ‬الشك‭ ‬في‭ ‬محتويات‭ ‬الطرد‭ ‬والذي‭ ‬تبين‭ ‬بعد‭ ‬فتحه‭ ‬أنه‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأقراص‭ ‬الملفوفة‭ ‬بداخل‭ ‬السماعة‭ ‬مخبأة‭ ‬بطريقة‭ ‬فنية،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬تم‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬الذين‭ ‬تسلموا‭ ‬الطرد‭ ‬وتبين‭ ‬احتواء‭ ‬تلك‭ ‬الأقراص‭ ‬على‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬ليتم‭ ‬تسليم‭ ‬الطرد‭ ‬إلى‭ ‬صاحبه‭ ‬تحت‭ ‬أعين‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬ويتم‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬كونه‭ ‬صاحب‭ ‬الطرد‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭. ‬وباستكمال‭ ‬التحريات‭ ‬الأمنية‭ ‬تكشفت‭ ‬المعلومات‭ ‬بأن‭ ‬المتهم‭ ‬يعمل‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬بترويج‭ ‬تلك‭ ‬المؤثرات‭ ‬العقلية،‭ ‬إذ‭ ‬يكون‭ ‬دور‭ ‬المتهم‭ ‬جلب‭ ‬تلك‭ ‬الطرود‭ ‬التي‭ ‬يعلم‭ ‬بما‭ ‬تحتويه‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يقوم‭ ‬بتسليمها‭ ‬لآخرين‭ ‬يقومون‭ ‬بترويجها،‭ ‬كما‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬يقوم‭ ‬بذلك‭ ‬مقابل‭ ‬تسلمه‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬لجلب‭ ‬تلك‭ ‬الطرود‭ ‬وتوصيلها‭ ‬للآخرين‭ ‬الذين‭ ‬يروجونها،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬نتيجة‭ ‬فحص‭ ‬المضبوطات‭ ‬أنها‭ ‬مؤثرات‭ ‬عقلية‭ ‬كما‭ ‬تبين‭ ‬من‭ ‬ادرار‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬يتعاطى‭ ‬مادة‭ ‬الحشيش‭ ‬المخدرة‭.‬

وقد‭ ‬أدانته‭ ‬المحكمة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬وجهت‭ ‬إليه‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أنه‭ ‬جلب‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬وآخر‭ ‬مجهول‭ ‬مؤثرا‭ ‬عقليا‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونا،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬حاز‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬مادة‭ ‬الحشيش‭ ‬المخدرة‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونا،‭ ‬فيما‭ ‬استأنف‭ ‬المتهم‭ ‬على‭ ‬العقوبة‭ ‬وباشرت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬نظر‭ ‬الاستئناف‭ ‬وقررت‭ ‬تأجيلها‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬للمرافعة‭.‬