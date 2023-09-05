مهرب مخدرات من الخارج يستأنف على سجنه 5 سنوات

مهرب مخدرات من الخارج يستأنف على سجنه 5 سنوات
التاريخ
9/5/2023 7:10:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استأنف شاب بحريني (25 سنة) على حكم صدر ضده بالسجن 5 سنوات بعد أن جلب مواد مخدرة من الخارج بالاتفاق مع مجهول عن طريق حشو المخدرات في مكبرات صوت املا أن يمر الطرد بسلام إليه ويسقط عن اعين رجال إدارة الجمارك، إلا ان شك موظف الجمارك كان في محله بعد ان تبين أن الطرد محشو بالمادة المخدرة لتتوالى الإجراءات ويتم القبض عليه.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تسلم موظف في الجمارك طردا مجهولا قادما عبر المجال الجوي عبر مطار البحرين الدولي هو عبارة عن مكبر صوت (سماعة) فتم إدخاله عبر جهاز الأشعة بعد الشك في محتويات الطرد والذي تبين بعد فتحه أنه يحتوي على مجموعة من الأقراص الملفوفة بداخل السماعة مخبأة بطريقة فنية، وبناء عليه تم التواصل مع إدارة مكافحة المخدرات الذين تسلموا الطرد وتبين احتواء تلك الأقراص على المادة المخدرة ليتم تسليم الطرد إلى صاحبه تحت أعين إدارة مكافحة المواد المخدرة ويتم التأكد من كونه صاحب الطرد ومن ثم القبض عليه. وباستكمال التحريات الأمنية تكشفت المعلومات بأن المتهم يعمل ضمن مجموعة بترويج تلك المؤثرات العقلية، إذ يكون دور المتهم جلب تلك الطرود التي يعلم بما تحتويه ومن ثم يقوم بتسليمها لآخرين يقومون بترويجها، كما تبين أن المتهم يقوم بذلك مقابل تسلمه مبالغ مالية لجلب تلك الطرود وتوصيلها للآخرين الذين يروجونها، حيث أكدت نتيجة فحص المضبوطات أنها مؤثرات عقلية كما تبين من ادرار المتهم أنه يتعاطى مادة الحشيش المخدرة.
وقد أدانته المحكمة بعد ان وجهت إليه النيابة العامة أنه جلب بقصد الاتجار وآخر مجهول مؤثرا عقليا في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما أنه حاز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا، فيما استأنف المتهم على العقوبة وباشرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية نظر الاستئناف وقررت تأجيلها إلى 24 سبتمبر للمرافعة.
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