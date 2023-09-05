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مهرب مخدرات من الخارج يستأنف على سجنه 5 سنوات

9/5/2023 7:10:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استأنف‭ ‬شاب‭ ‬بحريني‭ (‬25‭ ‬سنة‭) ‬على‭ ‬حكم‭ ‬صدر‭ ‬ضده‭ ‬بالسجن‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬جلب‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬مجهول‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬حشو‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬مكبرات‭ ‬صوت‭ ‬املا‭ ‬أن‭ ‬يمر‭ ‬الطرد‭ ‬بسلام‭ ‬إليه‭ ‬ويسقط‭ ‬عن‭ ‬اعين‭ ‬رجال‭ ‬إدارة‭ ‬الجمارك،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬شك‭ ‬موظف‭ ‬الجمارك‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬محله‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬الطرد‭ ‬محشو‭ ‬بالمادة‭ ‬المخدرة‭ ‬لتتوالى‭ ‬الإجراءات‭ ‬ويتم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬عندما‭ ‬تسلم‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬الجمارك‭ ‬طردا‭ ‬مجهولا‭ ‬قادما‭ ‬عبر‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬هو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مكبر‭ ‬صوت‭ (‬سماعة‭) ‬فتم‭ ‬إدخاله‭ ‬عبر‭ ‬جهاز‭ ‬الأشعة‭ ‬بعد‭ ‬الشك‭ ‬في‭ ‬محتويات‭ ‬الطرد‭ ‬والذي‭ ‬تبين‭ ‬بعد‭ ‬فتحه‭ ‬أنه‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأقراص‭ ‬الملفوفة‭ ‬بداخل‭ ‬السماعة‭ ‬مخبأة‭ ‬بطريقة‭ ‬فنية،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬تم‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬الذين‭ ‬تسلموا‭ ‬الطرد‭ ‬وتبين‭ ‬احتواء‭ ‬تلك‭ ‬الأقراص‭ ‬على‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬ليتم‭ ‬تسليم‭ ‬الطرد‭ ‬إلى‭ ‬صاحبه‭ ‬تحت‭ ‬أعين‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬ويتم‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬كونه‭ ‬صاحب‭ ‬الطرد‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭. ‬وباستكمال‭ ‬التحريات‭ ‬الأمنية‭ ‬تكشفت‭ ‬المعلومات‭ ‬بأن‭ ‬المتهم‭ ‬يعمل‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬بترويج‭ ‬تلك‭ ‬المؤثرات‭ ‬العقلية،‭ ‬إذ‭ ‬يكون‭ ‬دور‭ ‬المتهم‭ ‬جلب‭ ‬تلك‭ ‬الطرود‭ ‬التي‭ ‬يعلم‭ ‬بما‭ ‬تحتويه‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يقوم‭ ‬بتسليمها‭ ‬لآخرين‭ ‬يقومون‭ ‬بترويجها،‭ ‬كما‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬يقوم‭ ‬بذلك‭ ‬مقابل‭ ‬تسلمه‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬لجلب‭ ‬تلك‭ ‬الطرود‭ ‬وتوصيلها‭ ‬للآخرين‭ ‬الذين‭ ‬يروجونها،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬نتيجة‭ ‬فحص‭ ‬المضبوطات‭ ‬أنها‭ ‬مؤثرات‭ ‬عقلية‭ ‬كما‭ ‬تبين‭ ‬من‭ ‬ادرار‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬يتعاطى‭ ‬مادة‭ ‬الحشيش‭ ‬المخدرة‭.‬

وقد‭ ‬أدانته‭ ‬المحكمة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬وجهت‭ ‬إليه‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أنه‭ ‬جلب‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬وآخر‭ ‬مجهول‭ ‬مؤثرا‭ ‬عقليا‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونا،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬حاز‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬مادة‭ ‬الحشيش‭ ‬المخدرة‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونا،‭ ‬فيما‭ ‬استأنف‭ ‬المتهم‭ ‬على‭ ‬العقوبة‭ ‬وباشرت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬نظر‭ ‬الاستئناف‭ ‬وقررت‭ ‬تأجيلها‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬للمرافعة‭.‬

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