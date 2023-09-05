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خلاف على أولوية المرور ينتهي بإصابة قائد سيارة بعاهة 15% ومحاكمة خليجيين

9/5/2023 7:10:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انتهى‭ ‬خلاف‭ ‬على‭ ‬أولوية‭ ‬المرور‭ ‬بين‭ ‬شابين‭ ‬خليجيين‭ ‬وقائد‭ ‬سيارة‭ ‬بحريني‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬الأخير‭ ‬بعاهة‭ ‬مستديمة‭ ‬قدرتها‭ ‬اللجان‭ ‬الطبية‭ ‬بـ15 ‭%‬ ‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تعرض‭ ‬للضرب‭ ‬بعصا‭ ‬بيسبول‭ ‬كانت‭ ‬بحوزة‭ ‬الشابين‭ ‬الخليجيين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬عليهما‭ ‬وإحالتهما‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الكبرى‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬حجزت‭ ‬جلسة‭ ‬13‭ ‬سبتمبر‭ ‬للحكم‭ ‬عليهما‭.‬

وتعود‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬اثناء‭ ‬ما‭ ‬يقود‭ ‬مركبته‭ ‬بعد‭ ‬الثالثة‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة‭ ‬كان‭ ‬المتهمان‭ ‬خلفه‭ ‬بسيارتهما‭ ‬ووقع‭ ‬خلاف‭ ‬بينهما‭ ‬بسبب‭ ‬أولوية‭ ‬السير‭ ‬حيث‭ ‬انطلقا‭ ‬بسيارتهما‭ ‬ووقفا‭ ‬أمامه‭ ‬ونشب‭ ‬بينهما‭ ‬خلاف‭ ‬تطور‭ ‬إلى‭ ‬قيامهما‭ ‬بضربه‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬جسده‭ ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭.‬

فيما‭ ‬حاول‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬اللحاق‭ ‬بالمتهمين‭ ‬لتدوين‭ ‬رقم‭ ‬لوحة‭ ‬السيارة‭ ‬وتقديم‭ ‬بلاغ‭ ‬بعد‭ ‬هروبهما،‭ ‬إلا‭ ‬أنهما‭ ‬توقفا‭ ‬مجددا‭ ‬وكررا‭ ‬التعدي‭ ‬عليه‭ ‬بالضرب‭ ‬فسقط‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬وقام‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬بالتوجه‭ ‬إلى‭ ‬سيارته‭ ‬وجلب‭ ‬عصا‭ ‬بيسبول‭ ‬حديدية‭ ‬وباشر‭ ‬ضربه‭ ‬في‭ ‬رأسه‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬على‭ ‬رجلة،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬إصابته‭ ‬بإصابات‭ ‬بليغة‭ ‬بقدمه‭ ‬استدعت‭ ‬قيامه‭ ‬بإجراء‭ ‬جراحة‭ ‬طبية‭ ‬وانتهت‭ ‬إصابته‭ ‬بتخلف‭ ‬عاهة‭ ‬مستديمة‭ ‬مقدرة‭ ‬بـ15 ‭%‬ ‭.‬

وبعد‭ ‬ضبط‭ ‬المتهمين‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إليهما‭ ‬أنهما‭: ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬اعتدى‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وأحدث‭ ‬به‭ ‬الإصابات‭ ‬الموصوفة‭ ‬بالتقرير‭ ‬الطبي‭ ‬الشرعي‭ ‬وقد‭ ‬أفضى‭ ‬الاعتداء‭ ‬إلى‭ ‬تخلف‭ ‬عاهة‭ ‬مستديمة‭ ‬قدرت‭ ‬بنسبة‭ ‬15 ‭%‬ ‭.‬

فيما‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬أنه‭ ‬اعتدى‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬جسم‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وأحدث‭ ‬به‭ ‬الإصابات‭ ‬الموصوفة‭ ‬بالتقرير‭ ‬الطبي‭ ‬وقد‭ ‬أفضى‭ ‬الاعتداء‭ ‬إلى‭ ‬مرضه‭ ‬أو‭ ‬عجزه‭ ‬عن‭ ‬أعماله‭ ‬الشخصية‭ ‬مدة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬يوما‭.‬

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