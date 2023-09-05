خلاف على أولوية المرور ينتهي بإصابة قائد سيارة بعاهة 15% ومحاكمة خليجيين
التاريخ
9/5/2023 7:10:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انتهى خلاف على أولوية المرور بين شابين خليجيين وقائد سيارة بحريني إلى إصابة الأخير بعاهة مستديمة قدرتها اللجان الطبية بـ15 % بعد أن تعرض للضرب بعصا بيسبول كانت بحوزة الشابين الخليجيين، حيث تم القبض عليهما وإحالتهما إلى المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة التي حجزت جلسة 13 سبتمبر للحكم عليهما.
وتعود الواقعة إلى أن المجني عليه اثناء ما يقود مركبته بعد الثالثة صباح يوم الواقعة كان المتهمان خلفه بسيارتهما ووقع خلاف بينهما بسبب أولوية السير حيث انطلقا بسيارتهما ووقفا أمامه ونشب بينهما خلاف تطور إلى قيامهما بضربه في جميع أنحاء جسده ولم يتمكن من الدفاع عن نفسه.
فيما حاول المجني عليه اللحاق بالمتهمين لتدوين رقم لوحة السيارة وتقديم بلاغ بعد هروبهما، إلا أنهما توقفا مجددا وكررا التعدي عليه بالضرب فسقط على الارض وقام المتهم الأول بالتوجه إلى سيارته وجلب عصا بيسبول حديدية وباشر ضربه في رأسه ومن ثم على رجلة، ما تسبب في إصابته بإصابات بليغة بقدمه استدعت قيامه بإجراء جراحة طبية وانتهت إصابته بتخلف عاهة مستديمة مقدرة بـ15 % .
وبعد ضبط المتهمين وجهت النيابة العامة إليهما أنهما: المتهم الأول اعتدى على سلامة المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد أفضى الاعتداء إلى تخلف عاهة مستديمة قدرت بنسبة 15 % .
فيما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني أنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وقد أفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوما.
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