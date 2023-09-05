وفاة آسيوي إثر اصطدام مركبة به أثناء وجوده على جانب الطريق
التاريخ
9/5/2023 7:10:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: عبدالأمير السلاطنة
توفى آسيوي أمس إثر حادث مروري بمنطقة جدحفص بعد أن صدمته سيارة يقودها بحريني.
وفور وقوع الحادث حضر عدد من سيارات شرطة النجدة والمرور إذ تم رفع الجثة ونقلها الى مشرحة مجمع السلمانية الطبي، وفتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث، فيما ذكرت وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي إكس ان الحادث المروري أسفر عن وفاة آسيوي (44 عاما) إثر اصطدام سائق مركبة به أثناء وجوده على جانب الطريق بشارع 21 في منطقة جدحفص، والجهات المختصة قامت باتخاذ اللازم.
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