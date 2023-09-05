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وفاة آسيوي إثر اصطدام مركبة به أثناء وجوده على جانب الطريق

9/5/2023 7:10:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭:‬ عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


توفى‭ ‬آسيوي‭ ‬أمس‭ ‬إثر‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬بمنطقة‭ ‬جدحفص‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬صدمته‭ ‬سيارة‭ ‬يقودها‭ ‬بحريني‭.‬

وفور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬حضر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬شرطة‭ ‬النجدة‭ ‬والمرور‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬رفع‭ ‬الجثة‭ ‬ونقلها‭ ‬الى‭ ‬مشرحة‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي،‭ ‬وفتحت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬أسباب‭ ‬الحادث،‭ ‬فيما‭ ‬ذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إكس‭ ‬ان‭ ‬الحادث‭ ‬المروري‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬آسيوي‭ (‬44‭ ‬عاما‭) ‬إثر‭ ‬اصطدام‭ ‬سائق‭ ‬مركبة‭ ‬به‭ ‬أثناء‭ ‬وجوده‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬الطريق‭ ‬بشارع‭ ‬21‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جدحفص،‭ ‬والجهات‭ ‬المختصة‭ ‬قامت‭ ‬باتخاذ‭ ‬اللازم‭.‬

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