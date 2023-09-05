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المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يعتبر حظر العباءة قرارا ((تعسفيا))

9/5/2023 7:10:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اعتبرت‭ ‬الهيئة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬الإسلام‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬الحظر‭ ‬الأخير‭ ‬للعباءة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬‮«‬تعسفي‮»‬‭ ‬ويخلق‭ ‬‮«‬مخاطر‭ ‬عالية‭ ‬للتمييز‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬المسلمين‭. ‬باسم‭ ‬مبدأ‭ ‬العلمانية،‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أغسطس‭ ‬منع‭ ‬ارتداء‭ ‬العباءة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬بسبب‭ ‬طابعها‭ ‬الديني‭ ‬الذي‭ ‬يثير‭ ‬جدلا‭. ‬وفي‭ ‬فرنسا‭ ‬يحظر‭ ‬ارتداء‭ ‬رموز‭ ‬دينية‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬صدر‭ ‬عام‭ ‬2004‭. ‬واعتبر‭ ‬المجلس‭ ‬الفرنسي‭ ‬للديانة‭ ‬الاسلامية‭ ‬ان‭ ‬غياب‭ ‬‮«‬تعريف‭ ‬واضح‭ ‬لهذا‭ ‬اللباس‭ ‬يخلق‭ ‬بالواقع‭ ‬وضعا‭ ‬غامضا‭ ‬وانعدام‭ ‬أمن‭ ‬قضائي‮»‬‭. ‬

أشارت‭ ‬هذه‭ ‬الهيئة‭ ‬خصوصا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬العباءة‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تعتبر‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬‮«‬إسلامية‮»‬‭ -‬وبالتالي‭ ‬محظورة‭- ‬وفي‭ ‬أحيان‭ ‬أخرى‭ ‬‮«‬غير‭ ‬إسلامية‮»‬‭ ‬وبالتالي‭ ‬مسموحا‭ ‬بها‭. ‬نتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬عبر‭ ‬المجلس‭ ‬عن‭ ‬خشيته‭ ‬من‭ ‬‮«‬تحكم‭ ‬له‭ ‬طابع‭ ‬تعسفي‮»‬‭ ‬اذ‭ ‬تستند‭ ‬معايير‭ ‬تقييم‭ ‬لباس‭ ‬الفتيات‭ ‬الى‭ ‬‮«‬الأصل‭ ‬المفترض‭ ‬أو‭ ‬الاسم‭ ‬الأخير‭ ‬أو‭ ‬لون‭ ‬البشرة‮»‬‭. ‬لذلك‭ ‬تحذر‭ ‬الهيئة‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬تحتفظ‭ ‬لنفسها‭ ‬بالحق‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬أدى‭ ‬التطبيق‭ ‬الملموس‭ ‬لهذا‭ ‬الحظر‭ ‬إلى‭ ‬أشكال‭ ‬من‭ ‬التمييز‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬ان‭ ‬العباءة‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬أبدا‭ ‬لباسا‭ ‬أو‭ ‬دليلا‭ ‬دينيا‮»‬‭. ‬

وقد‭ ‬أعادت‭ ‬مدارس‭ ‬فرنسية‭ ‬عشرات‭ ‬الفتيات‭ ‬الى‭ ‬منازلهن‭ ‬بسبب‭ ‬رفضهن‭ ‬الالتزام‭ ‬بمنع‭ ‬العباءة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬غابريال‭ ‬أتال‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬اف‭ ‬ام‮»‬‭ ‬إن‭ ‬حوالي‭ ‬300‭ ‬فتاة‭ ‬تحدين‭ ‬منع‭ ‬العباءة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬وحضرن‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬بهذا‭ ‬اللباس‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬معظمهن‭ ‬وافقن‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬هذا‭ ‬اللباس‭ ‬لكن‭ ‬67‭ ‬رفضن‭ ‬وتمت‭ ‬إعادتهن‭ ‬الى‭ ‬منازلهن‭. ‬وكانت‭ ‬الحكومة‭ ‬أعلنت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬منع‭ ‬ارتداء‭ ‬العباءة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬باعتبار‭ ‬انها‭ ‬تخالف‭ ‬مبادئ‭ ‬العلمانية‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬بعدما‭ ‬تم‭ ‬منع‭ ‬الحجاب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬أيضا‭ ‬باعتباره‭ ‬يشكل‭ ‬علامة‭ ‬على‭ ‬الانتماء‭ ‬الديني‭. ‬أثارت‭ ‬هذا‭ ‬الخطوة‭ ‬ترحيبا‭ ‬من‭ ‬اليمين‭ ‬الفرنسي،‭ ‬لكن‭ ‬اليسار‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬تمس‭ ‬بالحريات‭ ‬المدنية‭. ‬

وقال‭ ‬أتال‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬توجيه‭ ‬رسالة‭ ‬الى‭ ‬عائلات‭ ‬الفتيات‭ ‬اللواتي‭ ‬منعن‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬المدرسة‭ ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العلمانية‭ ‬ليست‭ ‬قيدا،‭ ‬إنها‭ ‬حرية‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬الوزير‭ ‬انه‭ ‬إذا‭ ‬حضرن‭ ‬الى‭ ‬المدرسة‭ ‬مجددا‭ ‬بهذا‭ ‬اللباس‭ ‬فسيتم‭ ‬إجراء‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬جديد‮»‬‭. ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬دافع‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الاجراء‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬العلمانية‭ ‬ومبادئ‭ ‬الجمهورية،‭ ‬كما‭ ‬ذكر‭ ‬بالهجمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬البلاد‭ ‬ولا‭ ‬سيّما‭ ‬مقتل‭ ‬الأستاذ‭ ‬صامويل‭ ‬باتي‭ ‬ذبحاً‭ ‬بيد‭ ‬جهادي‭ ‬قرب‭ ‬مدرسته‭. ‬

وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬أجراها‭ ‬معه‭ ‬اليوتيوبر‭ ‬‮«‬أوغو‭ ‬ديكريبت‮»‬‭ ‬على‭ ‬قناته،‭ ‬قال‭ ‬ماكرون‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نعيش‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا‭ ‬مع‭ ‬أقلّية،‭ ‬مع‭ ‬أشخاص‭ ‬يغيّرون‭ ‬وجهة‭ ‬ديانة‭ ‬ويأتون‭ ‬لتحدّي‭ ‬الجمهورية‭ ‬والعلمانية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬ماكرون‭: ‬‮«‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬حصل‭ ‬الأسوأ‭. ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬التصرّف‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬أنّه‭ ‬لم‭ ‬يقع‭ ‬هجوم‭ ‬إرهابي‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬صامويل‭ ‬باتي‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬2020‭ ‬قُتل‭ ‬أستاذ‭ ‬التاريخ‭ ‬والجغرافيا‭ ‬صامويل‭ ‬باتي‭ (‬47‭ ‬عاماً‭) ‬أمام‭ ‬مدرسته‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الباريسية‭ ‬طعناً‭ ‬بيد‭ ‬الجهادي‭ ‬الشيشاني‭ ‬عبدالله‭ ‬أنزوروف‭ ‬الذي‭ ‬قطع‭ ‬رأس‭ ‬المعلّم‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ترديه‭ ‬الشرطة‭. ‬وقُتل‭ ‬هذا‭ ‬الأستاذ‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬عرضه‭ ‬على‭ ‬تلامذته‭ ‬خلال‭ ‬حصة‭ ‬حول‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬رسوماً‭ ‬كاريكاتورية‭ ‬للنبي‭ ‬محمد‭. ‬وقال‭ ‬الجهادي‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬صوتي‭ ‬إنّه‭ ‬ارتكب‭ ‬فعلته‭ ‬‮«‬انتقاماً‭ ‬للنبيّ‮»‬‭. ‬

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