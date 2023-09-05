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موسكو لا تؤكد قمة بين بوتين وكيم جونغ أون لكن تتحدث عن مناورات عسكرية محتملة

9/5/2023 7:10:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) موسكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رفضت‭ ‬روسيا‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تأكيد‭ ‬معلومات‭ ‬أوردتها‭ ‬واشنطن‭ ‬حول‭ ‬قمة‭ ‬قريبة‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬والزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭-‬أون‭ ‬لبحث‭ ‬مبيعات‭ ‬أسلحة‭ ‬من‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬لموسكو‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬ضد‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬لكنها‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬احتمال‭ ‬اجراء‭ ‬مناورات‭ ‬عسكرية‭ ‬مشتركة‭. ‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬الروسية‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭: ‬‮«‬كلا،‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬تأكيد‭ ‬ذلك‮»‬‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬كيم‭ ‬سيلتقي‭ ‬بوتين‭ ‬قريبا‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬ما‭ ‬نقوله‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬شويغو‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬البلدين‭ ‬يبحثان‭ ‬احتمال‭ ‬تنظيم‭ ‬مناورات‭ ‬عسكرية‭ ‬مشتركة‭. ‬وقال‭ ‬الوزير‭ ‬كما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬تاس‭: ‬‮«‬نبحث‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬الجميع‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭. ‬لم‭ ‬لا؟‭ ‬انهم‭ ‬جيراننا‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬أعلن‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬اون‭ ‬ينوي‭ ‬التوجه‭ ‬الى‭ ‬روسيا‭ ‬لكي‭ ‬يبحث‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭ ‬مبيعات‭ ‬أسلحة‭. ‬وندد‭ ‬أيضا‭ ‬بالزيارة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬شويغو‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬يوليو‭ ‬حيث‭ ‬حضر‭ ‬عرضا‭ ‬عسكريا‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬اون‭ ‬‮«‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإقناع‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬ببيع‭ ‬ذخائر‭ ‬مدفعية‭ ‬لروسيا‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأمريكي‭ ‬أدريان‭ ‬واتسون‭: ‬‮«‬كما‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬حذّرنا‭ ‬علنا،‭ ‬فإن‭ ‬مفاوضات‭ ‬الأسلحة‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وجمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الشعبية‭ ‬تتقدّم‭ ‬بشكل‭ ‬حثيث‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬معلومات‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭-‬أون‭ ‬يتوقّع‭ ‬أن‭ ‬تتواصل‭ ‬هذه‭ ‬المحادثات‭ ‬لتشمل‭ ‬حوارا‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القادة‮»‬‭. ‬

وأوردت‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬أن‭ ‬بوتين‭ ‬يريد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قذائف‭ ‬مدفعية‭ ‬وصواريخ‭ ‬مضادة‭ ‬للدبابات‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬يريد‭ ‬كيم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تقنيات‭ ‬متقدمة‭ ‬للأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬والغواصات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مساعدات‭ ‬غذائية‭. ‬ترى‭ ‬واشنطن‭ ‬ان‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التسلح‭ ‬‮«‬ستنتهك‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمريكيون‭ ‬أيضا‭ ‬للصحيفة‭ ‬إن‭ ‬كيم‭ ‬سيتوجه‭ ‬على‭ ‬الارجح‭ ‬في‭ ‬قطار‭ ‬مدرع‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬الى‭ ‬فلاديفوستوك‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬للقاء‭ ‬بوتين‭. ‬تستضيف‭ ‬فلاديفوستوك‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬الى‭ ‬13‭ ‬سبتمبر‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الشرقي‭ ‬الذي‭ ‬ضم‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬68‭ ‬دولة‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الوحدة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬عناصر‭ ‬عدّة‭ ‬‮«‬تشير‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المناقشات‭ ‬بين‭ ‬بيونغ‭ ‬يانج‭ ‬وموسكو‭ ‬بشأن‭ ‬عمليات‭ ‬مستقبلية‭ ‬لتسليم‭ ‬الأسلحة‭ ‬تتقدم‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬أي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬والدول‭ ‬المجاورة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬بطريقة‭ ‬لا‭ ‬تخلّ‭ ‬بالأعراف‭ ‬الدولية‭ ‬والسلام‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬أعرب‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬إزاء‭ ‬التقدم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المفاوضات‭ ‬حول‭ ‬شحنات‭ ‬الأسلحة‭ ‬المستقبلية‭ ‬من‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬إلى‭ ‬موسكو،‭ ‬ودعا‭ ‬النظام‭ ‬الشيوعي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وضع‭ ‬حد‮»‬‭ ‬لهذه‭ ‬المناقشات‭. ‬وكشف‭ ‬كيربي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الصفقات‭ ‬المحتملة‭ ‬ستؤدي‭ ‬إلى‭ ‬حصول‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‮»‬‭ ‬من‭ ‬الأسلحة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬ذخيرة‭ ‬للمدفعية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مواد‭ ‬خام‭ ‬لصناعات‭ ‬الدفاع‭. ‬

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