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إعلان ضائقة مالية في ثاني أكبر مدينة بريطانية

9/5/2023 7:10:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن‭ - ‬الوكالات‭: ‬أقرّت‭ ‬ثاني‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬بأنها‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬توازن‭ ‬في‭ ‬نفقاتها،‭ ‬محمّلة‭ ‬المسؤولية‭ ‬للحكومات‭ ‬المحافظة‭ ‬المتعاقبة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تخصص‭ ‬لها‭ ‬التمويل‭ ‬الكافي‭.‬

وأعلن‭ ‬مجلس‭ ‬مدينة‭ ‬برمنجهام‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬انجلترا‭ ‬أنه‭ ‬أصدر‭ ‬إشعارا‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ ‬114‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬تمويل‭ ‬الحكومة‭ ‬المحلية‭ ‬لعام‭ ‬1988‭ ‬والذي‭ ‬يمنع‭ ‬الإنفاق‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭. ‬

وأفاد‭ ‬قادة‭ ‬المجلس‭ ‬الذي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليه‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬بأن‭ ‬الخطوة‭ ‬‮«‬ضرورية‮»‬‭ ‬لتعزيز‭ ‬وضع‭ ‬الإنفاق‭. ‬وقالوا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مشاكل‭ ‬عالقة‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‮»‬‭ ‬تشمل‭ ‬إطلاق‭ ‬نظام‭ ‬حاسوبي‭ ‬جديد‭ ‬تفاقمت‭ ‬نتيجة‭ ‬خفض‭ ‬المخصصات‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومات‭ ‬المحافظة‭ ‬المتعاقبة‭ ‬منذ‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬عام‭ ‬2010‭.‬

وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التضخم‭ ‬الجامح‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬زيادات‭ ‬في‭ ‬كلفة‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للبالغين‭ ‬وخفض‭ ‬إيرادات‭ ‬معدلات‭ ‬الأعمال‭ ‬خلقت‭ ‬عوامل‭ ‬‮«‬عاصفة‭ ‬كاملة‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬المحافظين‭ ‬ألقوا‭ ‬باللوم‭ ‬على‭ ‬سوء‭ ‬إدارة‭ ‬العمال‭ ‬للأموال‭ ‬العامة‭. ‬

وفي‭ ‬يونيو،‭ ‬كشف‭ ‬المجلس‭ ‬أنه‭ ‬اضطر‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬مبلغ‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬760‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬لتسوية‭ ‬شكاوى‭ ‬تاريخية‭ ‬بشأن‭ ‬المساواة‭ ‬في‭ ‬الأجور‭. ‬وتعدّ‭ ‬برمنجهام‭ ‬حوالي‭ ‬1 , 1‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭.‬

وأصدر‭ ‬مجلس‭ ‬كرويدون‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لندن‭ ‬إشعارا‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬المادة‭ ‬114‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬130‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬في‭ ‬ميزانيته‭.‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬ثوروك‭ ‬في‭ ‬إسكس‭ ‬شرقي‭ ‬لندن‭ ‬أنه‭ ‬يواجه‭ ‬ضائقة‭ ‬مالية‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬

وأعلن‭ ‬تجمّع‭ ‬‮«‬سيجوما‮»‬‭ ‬المكوّن‭ ‬من‭ ‬47‭ ‬مجلس‭ ‬مدينة‭ ‬خاضعة‭ ‬لقانون‭ ‬تمويل‭ ‬الحكومة‭ ‬المحلية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أنه‭ ‬يعتبر‭ ‬أن‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬أعضائه‭ ‬يقدّمون‭ ‬إقرارا‭ ‬رسميا‭ ‬بأنّهم‭ ‬لم‭ ‬يعودوا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬موازنة‭ ‬نفقاتهم‭.‬

وأكد‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬مجالس‭ ‬المدن‭ ‬أنهم‭ ‬قد‭ ‬يقومون‭ ‬بالأمر‭ ‬ذاته‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وأفاد‭ ‬‮«‬سيجوما‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬التضخم‭ ‬المرتفع‭ ‬مصحوبا‭ ‬بتكاليف‭ ‬طاقة‭ ‬مرتفعة‭ ‬ومطالبات‭ ‬بزيادة‭ ‬الأجور‭ ‬هي‭ ‬عوامل‭ ‬فاقمت‭ ‬خفض‭ ‬التمويل‭ ‬الحكومي‭ ‬لخدمات‭ ‬أساسية‭.‬

ويتعيّن‭ ‬على‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬21‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬إصدار‭ ‬الإشعار‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ ‬114‭ ‬ووضع‭ ‬ميزانية‭ ‬تقوم‭ ‬بالإجراءات‭ ‬الضرورية‭ ‬لخفض‭ ‬الإنفاق‭.‬

وأفاد‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬سيجوما‮»‬‭ ‬ستيفن‭ ‬هوتون‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬تدرك‭ ‬الضغوط‭ ‬الكبيرة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتضخم‭ ‬التي‭ ‬تعيّن‭ ‬على‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الـ12‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نظام‭ ‬التمويل‭ ‬معطّل‭ ‬بالكامل‭. ‬حققت‭ ‬المجالس‭ ‬معجزات‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الـ13‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

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