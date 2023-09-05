Wednesday, 06 September 2023 09:21 GMT

((فاتيل)) للضيافة تشارك في فعاليات ((مدينة شباب 2030)) العام الجاري

9/5/2023 7:09:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تشارك‭ ‬كلية‭ ‬فاتيل‭ ‬للضيافة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬مدينة‭ ‬الشباب‭ ‬2030،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬من‭ ‬وإلى‭ ‬الشباب‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تطرح‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬برنامجاً‭ ‬تدريبياً‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬إتيكيت‭ ‬وبروتوكول‭ ‬تحضير‭ ‬طاولة‭ ‬الطعام‮»‬،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬برامج‭ ‬جديدة‭ ‬تطرح‭ ‬وتطبق‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬وخاصة‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالضيافة‭ ‬والسياحة‭ ‬وغيرها‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬كلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬للضيافة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الكلية‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ (‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030‭) ‬هذا‭ ‬العام‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬الكلية‭ ‬للكفاءات‭ ‬الشبابية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الواعد‭ ‬يحظى‭ ‬بدعم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المملكة‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬تعريف‭ ‬الشباب‭ ‬بأهمية‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬والضيافة‭ ‬والفندقة‭ ‬ومدى‭ ‬مساهمته‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬السياحية‭ ‬للمملكة‭ ‬2022 2026،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬التي‭ ‬يلعبه‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬والضيافة‭ ‬والفندقة‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ورفد‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بالكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬وانخراطها‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬البحريني‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬كشف‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬شهده‭ ‬برنامج‭ ‬الكلية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بمدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030‭ ‬خير‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬اهتمام‭ ‬الشباب‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الواعد‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الكلية‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬طرح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬نسخ‭ ‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030‭ ‬القادمة‮»‬،‭ ‬مثمناً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬‮«‬التعاون‭ ‬الهادف‭ ‬والبناء‭ ‬بين‭ ‬الكلية‭ ‬ووزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬والورش‭ ‬المختلفة‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬حشد‭ ‬طاقات‭ ‬الشباب‭ ‬وتنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬المختلفة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬مواهبهم‭ ‬وصقلها‭ ‬وتطويرها‮»‬‭.‬

MENAFN05092023000055011008ID1107012369

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث