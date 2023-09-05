((فاتيل)) للضيافة تشارك في فعاليات ((مدينة شباب 2030)) العام الجاري
التاريخ
9/5/2023 7:09:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تشارك كلية فاتيل للضيافة في البحرين في فعاليات مدينة الشباب 2030، تحت شعار «من وإلى الشباب»، حيث تطرح هذا العام برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع فندق الخليج بعنوان «إتيكيت وبروتوكول تحضير طاولة الطعام»، ولا سيما أن هناك برامج جديدة تطرح وتطبق لأول مرة، وخاصة ما يتعلق بالضيافة والسياحة وغيرها.
من جانبه، أكد مدير عام كلية «فاتيل» للضيافة في البحرين الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة أن «الكلية حريصة على دعم الشباب من خلال التعاون القائم بينها وبين وزارة شؤون الشباب ومن خلال المشاركة في فعاليات (مدينة شباب 2030) هذا العام».
وشدد على «دعم الكلية للكفاءات الشبابية البحرينية، وخاصة أن هذا القطاع الواعد يحظى بدعم كبير من المملكة»، مشيراً إلى «ضرورة تعريف الشباب بأهمية قطاع السياحة والضيافة والفندقة ومدى مساهمته في تحقيق الاستراتيجية السياحية للمملكة 2022 – 2026، بالإضافة إلى الدور البارز التي يلعبه قطاع السياحة والضيافة والفندقة في النهوض بالاقتصاد الوطني ورفد سوق العمل بالكفاءات الوطنية وانخراطها بشكل أساسي في سوق العمل البحريني». وقد كشف الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة أن «الإقبال الكبير الذي شهده برنامج الكلية هذا العام بمدينة شباب 2030 خير دليل على اهتمام الشباب بهذا القطاع الواعد». وأضاف أن «الكلية تتطلع إلى طرح المزيد من التنوع في البرامج المقدمة في نسخ مدينة شباب 2030 القادمة»، مثمناً في الوقت ذاته «التعاون الهادف والبناء بين الكلية ووزارة شؤون الشباب». وذكر أن «تلك البرامج التدريبية والورش المختلفة تسهم بشكل مباشر في حشد طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى اكتشاف مواهبهم وصقلها وتطويرها».
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