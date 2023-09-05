من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬كلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬للضيافة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الكلية‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ (‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030‭) ‬هذا‭ ‬العام‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬الكلية‭ ‬للكفاءات‭ ‬الشبابية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الواعد‭ ‬يحظى‭ ‬بدعم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المملكة‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬تعريف‭ ‬الشباب‭ ‬بأهمية‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬والضيافة‭ ‬والفندقة‭ ‬ومدى‭ ‬مساهمته‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬السياحية‭ ‬للمملكة‭ ‬2022 – 2026،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬التي‭ ‬يلعبه‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬والضيافة‭ ‬والفندقة‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ورفد‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بالكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬وانخراطها‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬البحريني‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬كشف‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬شهده‭ ‬برنامج‭ ‬الكلية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بمدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030‭ ‬خير‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬اهتمام‭ ‬الشباب‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الواعد‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الكلية‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬طرح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬نسخ‭ ‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030‭ ‬القادمة‮»‬،‭ ‬مثمناً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬‮«‬التعاون‭ ‬الهادف‭ ‬والبناء‭ ‬بين‭ ‬الكلية‭ ‬ووزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬والورش‭ ‬المختلفة‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬حشد‭ ‬طاقات‭ ‬الشباب‭ ‬وتنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬المختلفة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬مواهبهم‭ ‬وصقلها‭ ‬وتطويرها‮»‬‭.‬