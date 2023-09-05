وتتميز‭ ‬تشكيلة‭ ‬الإدارة‭ ‬العليا‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬جيفري‭ ‬غوه‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬القابضة‭ ‬بتوليفة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مختلفة‭ ‬مما‭ ‬يرفد‭ ‬جهود‭ ‬بلورة‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للمجموعة‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬موقعها‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬العالمية‭.‬

وانضم‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬نعيمي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشؤون‭ ‬التقنية‭ ‬للمجموعة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬القياديين‭ ‬المعروفين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والإدارة‭ ‬الرقمية،‭ ‬وسوف‭ ‬يتولى‭ ‬زمام‭ ‬الدفع‭ ‬قدماً‭ ‬بمستوى‭ ‬المنظومة‭ ‬التقنية‭ ‬ووضع‭ ‬الحلول‭ ‬التقنية‭ ‬المتطورة‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬طموحات‭ ‬المجموعة‭. ‬

ويأتي‭ ‬تعيين‭ ‬أحمد‭ ‬نعيمي‭ ‬بعد‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬التعيينات‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬وتشمل‭

‬تعيين‭ ‬السيد‭ ‬عدنان‭ ‬هاشم،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬القياديين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬ويمتلك‭ ‬خلفية‭ ‬مهنية‭ ‬حافلة‭ ‬بالإنجازات‭ ‬تؤهله‭ ‬لأداء‭ ‬دور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المالية‭ ‬والتخطيط‭ ‬ونمو‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬وكذلك‭ ‬بعد‭ ‬تعيين‭ ‬السيدة‭ ‬سوسن‭ ‬المطوع،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬وهي‭ ‬تمتلك‭ ‬خبرة‭ ‬ممتدة‭ ‬اكتسبتها‭ ‬عبر‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬متنوع‭ ‬من‭ ‬المؤسسات،‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬الاشراف‭ ‬على‭

‬صياغة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬السياسات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬تطوير‭ ‬القيادات‭ ‬ورفع‭ ‬مستويات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والكفاءة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬توجه‭ ‬مجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬القابضة‭ ‬لزيادة‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬نمو‭ ‬الأعمال‭ ‬عبر‭ ‬تنفيذ‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬والمتقدمة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مستويات‭ ‬رضا‭ ‬العملاء‭ ‬وارتباطهم‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أهداف‭ ‬المجموعة‭.‬

وأعرب‭ ‬جيفري‭ ‬غوه‭ ‬عن‭ ‬سروره‭ ‬بانضمام‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬المميزة‭ ‬إلى‭ ‬المجموعة،‭ ‬وأكد‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬سوف‭ ‬يساهمون‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬تقوية‭ ‬وتيرة‭ ‬النمو‭ ‬المستقبلي‭ ‬للمجموعة‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬تطورات‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬العالمي‭.‬

ونوه‭ ‬غوه‭ ‬بما‭ ‬يمتلكونه‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬وقدرات‭ ‬عالية‭ ‬وفهم‭ ‬لرؤية‭ ‬المجموعة‭ ‬وأهدافها،‭ ‬مما‭ ‬شكله‭ ‬مسيرتهم‭ ‬المهنية‭ ‬وإلمامهم‭ ‬العميق‭ ‬بتخصصاتهم‭ ‬الوظيفية‭.‬

وتمنى‭ ‬غوه‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عملهم‭ ‬مؤكداً‭ ‬دعمه‭ ‬وتعاونه‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الهامة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تطوراً‭ ‬ونقلة‭ ‬نوعية‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬الأثر‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬صياغة‭ ‬مستقبل‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬يتواءم‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬والرؤى‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة‭.‬

ومع‭ ‬تولي‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬الإدارة‭ ‬العليا‭ ‬لمهامهم،‭ ‬تعمل‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬والإدارات‭ ‬المنضوية‭ ‬تحتها‭ ‬لينعكس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬رؤيتها‭ ‬لنمو‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬وبلوغه‭ ‬مدى‭ ‬أرحب‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والإنجاز‭.‬