((طيران الخليج القابضة)) تعين عدداً من المسؤولين في إدارتها العليا
التاريخ
9/5/2023 7:09:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت مجموعة طيران الخليج القابضة عن تعزيز بنية إدارتها العليا بتعيين عدد من المسؤولين، في إطار سعيها لتطوير آفاق نمو قطاع الطيران في مملكة البحرين.
وتتميز تشكيلة الإدارة العليا التي يقودها جيفري غوه الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج القابضة بتوليفة متنوعة من الخبرات في مجالات مختلفة مما يرفد جهود بلورة الرؤية الاستراتيجية للمجموعة والتي تهدف إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لمملكة البحرين وتعزيز موقعها الريادي في صناعة الطيران العالمية.
وانضم السيد أحمد نعيمي، الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية للمجموعة في شهر سبتمبر وهو من القياديين المعروفين في مجال تقنية المعلومات والإدارة الرقمية، وسوف يتولى زمام الدفع قدماً بمستوى المنظومة التقنية ووضع الحلول التقنية المتطورة بما ينسجم مع طموحات المجموعة.
ويأتي تعيين أحمد نعيمي بعد جملة من التعيينات في الإدارة وتشمل
تعيين السيد عدنان هاشم، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية وهو من القياديين في القطاع المالي ويمتلك خلفية مهنية حافلة بالإنجازات تؤهله لأداء دور محوري في إدارة الاستراتيجية المالية والتخطيط ونمو العمليات في المجموعة، وكذلك بعد تعيين السيدة سوسن المطوع، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية وهي تمتلك خبرة ممتدة اكتسبتها عبر العمل في نطاق متنوع من المؤسسات، ستعمل على الاشراف على
صياغة وتنفيذ السياسات التي تدعم تطوير القيادات ورفع مستويات الإنتاجية والكفاءة في المجموعة. ويأتي هذا الإعلان في إطار توجه مجموعة طيران الخليج القابضة لزيادة التركيز على تسريع وتيرة نمو الأعمال عبر تنفيذ حزمة من الحلول المبتكرة والمتقدمة وتعزيز مستويات رضا العملاء وارتباطهم بما يحقق أهداف المجموعة.
وأعرب جيفري غوه عن سروره بانضمام الكفاءات البحرينية المميزة إلى المجموعة، وأكد تطلعه إلى ما سوف يساهمون فيه من تقوية وتيرة النمو المستقبلي للمجموعة وتعزيز قدرتها على مواكبة تطورات قطاع الطيران العالمي.
ونوه غوه بما يمتلكونه من خبرات وقدرات عالية وفهم لرؤية المجموعة وأهدافها، مما شكله مسيرتهم المهنية وإلمامهم العميق بتخصصاتهم الوظيفية.
وتمنى غوه التوفيق والنجاح لهم في مهام عملهم مؤكداً دعمه وتعاونه معهم في هذه المرحلة الهامة التي تشهد تطوراً ونقلة نوعية سوف يكون لها الأثر الكبير على صياغة مستقبل قطاع الطيران في مملكة البحرين بما يتواءم مع الأهداف والرؤى الاقتصادية للمملكة.
ومع تولي أعضاء فريق الإدارة العليا لمهامهم، تعمل المجموعة على مواصلة تحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون بين الشركات والإدارات المنضوية تحتها لينعكس ذلك على رؤيتها لنمو قطاع الطيران وبلوغه مدى أرحب من التطور والإنجاز.
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