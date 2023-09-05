وقد‭ ‬ألقى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬كلمة‭ ‬أعرب‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬بمثابة‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬الروابط‭ ‬القوية‭ ‬والالتزام‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المنطقتين‭ ‬العربية‭ ‬والآسيوية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتفاهم‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المتبادلة‭.‬

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‬وقال‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬الضروري،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬عالم‭ ‬مترابط‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد،‭ ‬أن‭ ‬نجتمع‭ ‬معًا‭ ‬ونواجه‭ ‬التحديات‭ ‬الملحة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬دولنا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صياغة‭ ‬فهم‭ ‬أعمق‭ ‬واستكشاف‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬بما‭ ‬يمكننا‭ ‬من‭ ‬تسخير‭ ‬إمكاناتنا‭ ‬الجماعية‭ ‬لتشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬ازدهارًا‭ ‬وسلامًا‭ ‬لشعوبنا‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬ووجهات‭ ‬النظر‭ ‬والخبرات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬التي‭ ‬يمكننا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬مفتوح‭ ‬وبناء‭ ‬حول‭ ‬المسائل‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬مثل‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والشراكات‭ ‬التجارية‭ ‬والتبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬والأمن‭ ‬الإقليمي‭.‬

ودعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬إدراك‭ ‬الإمكانات‭ ‬التي‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬الشراكة‭ ‬العربية‭ ‬اليابانية،‭ ‬لأنها‭ ‬تحمل‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬للنمو‭ ‬والتنمية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتنا‭ ‬ومواردنا‭ ‬وابتكاراتنا،‭ ‬يمكننا‭ ‬خلق‭ ‬أوجه‭ ‬التآزر‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬وتساهم‭ ‬في‭ ‬الاستقرار‭ ‬والتقدم‭ ‬الشامل‭ ‬في‭ ‬مناطقنا،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬التزام‭ ‬الجانبين‭ ‬بدعم‭ ‬مبادئ‭ ‬التعددية،‭ ‬واحترام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭ ‬للجميع‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬مسار‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬واليابان،‭ ‬وسبل‭ ‬تطوير‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬التفاهم‭ ‬والتنسيق‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬حول‭ ‬القضايا‭ ‬الاقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬‮

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وصدر‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬أعرب‭ ‬فيه‭ ‬الجانبان‭ ‬عن‭ ‬ارتياحهما‭ ‬للوضع‭ ‬الراهن‭ ‬للتعاون‭ ‬العربي‭ ‬الياباني،‭ ‬وتطلعهما‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭ ‬تشمل‭ ‬المجالات‭ ‬الثقافية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والبيئية‭ ‬والطاقة،‭ ‬وإلى‭ ‬عقد‭ ‬الدورة‭ ‬المقبلة‭ ‬للمنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العربي‭ ‬الياباني‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وأكد‭ ‬الوزراء‭ ‬ضرورة‭ ‬إرساء‭ ‬ثقافة‭ ‬التضامن‭ ‬الإنساني‭ ‬باعتبارها‭ ‬ركيزة‭ ‬لصون‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين‭.‬‮

‬‭ ‬كما‭ ‬أكدوا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الدولية‭ ‬المختلفة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وأمن‭ ‬الطاقة‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭.‬

واستعرض‭ ‬الوزراء‭ ‬التطورات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية،‭ ‬وأكدوا‭ ‬أهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الدولي،‭ ‬والتزامهم‭ ‬بتعزيز‭ ‬الحل‭ ‬السلمي‭ ‬للنزاعات،‭ ‬وفقًا‭ ‬لميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومبادئ‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭.‬‮

‬‭ ‬وشدد‭ ‬الوزراء‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬سياسية‭ ‬للقضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬وفقًا‭ ‬لقرارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬