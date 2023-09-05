جامعة العلوم التطبيقية تعرف الجمهور ببرامجها الأكاديمية عبر جناح ترويجي في مجمع سيتي سنتر
التاريخ
9/5/2023 7:09:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تزامنا مع استمرار القبول والتسجيل للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة والطلبة المحولين للفصل الدراسي الأول 2023-2024، دعت رقية محسن مديرة إدارة التسويق والعلاقات العامة في جامعة العلوم التطبيقية كافة الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة إلى زيارة جناح الجامعة التعريفي في مجمع سيتي سنتر مقابل بوابة رقم 1 أيام الخميس والجمعة والسبت 7-8-9 سبتمبر 2023 من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 10:00 مساءً.
وأشارت مديرة التسويق والعلاقات العامة إلى أن الفرصة متاحة للطلبة للاطلاع على التخصصات والبرامج التي تقدمها الجامعة، والمنح الدراسية التي تصل إلى 50 % للطلبة الرياضيين، والمنح الجزئية التي تصل إلى 40 % للطلبة المسجلين في البرامج البريطانية، بالإضافة إلى المنح الدراسية للمتفوقين في الثانوية العامة، والمنح الدراسية للطلبة المتفوقين أكاديمياً، والمنح الدراسية للأقارب، وأخيراً صندوق دعم الطالب الذي يهدف إلى تقديم الدعم والمنح الدراسية للطلبة المتفوقين والمتعثرين من مختلف فئات المجتمع.
وسيشكل جناح الجامعة فرصة مهمة للطلبة الراغبين بالتحويل من الجامعات الأخرى للاطلاع على البرامج الأكاديمية المتميزة التي تطرحها الجامعة، بالإضافة إلى التعرف على إجراءات القبول والتسجيل بالجامعة والتسهيلات المقدمة للطلبة ولقاء نخبة من موظفي الجامعة وطلبتها وخريجيها الذين سيجيبون عن أسئلتهم بخصوص البرامج الأكاديمية.
وتشمل التخصصات الأكاديمية المطروحة للفصل الدراسي الأول البرامج البريطانية التي تطرحها الجامعة بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية، التي يحصل من خلالها الطلبة على الدرجة العلمية المزدوجة Dual Award ، ما يعني أن الطالب سوف يحصل على شهادتين بعد التخرج؛ الأولى من جامعة لندن ساوث بانك والثانية من جامعة العلوم التطبيقية، وتشمل هذه البرامج درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية، والهندسة المعمارية، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، والهندسة الميكانيكية، والبكالوريوس في الحقوق، والبكالوريوس في إدارة الأعمال، حيث سيحصل جميع الطلبة المسجلين في هذه البرامج على منح دراسية خاصة تتراوح ما بين 30 % و40 % على السنة الدراسية الأولى.
كما أن الجامعة تطرح برامج متنوعة باللغتين العربية والإنجليزية تشمل تخصصات البكالوريوس في الحقوق، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، والعلوم المالية والمحاسبة، والعلوم السياسية، ونظم المعلومات الإدارية، وعلم الحاسوب، والتصميم الجرافيكي، والتصميم الداخلي، وتخصصات الماجستير في القانون بمساريه العام والخاص، والقانون التجاري، وإدارة الأعمال، والمحاسبة والتمويل، والعلوم السياسية، وهو التخصص الذي طرحته الجامعة حديثاً ويعتبر الأول من نوعه في مملكة البحرين.
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