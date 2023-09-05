وأشارت‭ ‬مديرة‭ ‬التسويق‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفرصة‭ ‬متاحة‭ ‬للطلبة‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬التخصصات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الجامعة،‭ ‬والمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬50 % ‭ ‬للطلبة‭ ‬الرياضيين،‭ ‬والمنح‭ ‬الجزئية‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬40 % ‭ ‬للطلبة‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬البريطانية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المنح‭ ‬الدراسية‭ ‬للمتفوقين‭ ‬في‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة،‭ ‬والمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬للطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬أكاديمياً،‭ ‬والمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬للأقارب،‭ ‬وأخيراً‭ ‬صندوق‭ ‬دعم‭ ‬الطالب‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬للطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬والمتعثرين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭.‬

وسيشكل‭ ‬جناح‭ ‬الجامعة‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬للطلبة‭ ‬الراغبين‭ ‬بالتحويل‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬الأخرى‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تطرحها‭ ‬الجامعة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬إجراءات‭ ‬القبول‭ ‬والتسجيل‭ ‬بالجامعة‭ ‬والتسهيلات‭ ‬المقدمة‭ ‬للطلبة‭ ‬ولقاء‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الجامعة‭ ‬وطلبتها‭ ‬وخريجيها‭ ‬الذين‭ ‬سيجيبون‭ ‬عن‭ ‬أسئلتهم‭ ‬بخصوص‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭.‬

وتشمل‭ ‬التخصصات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬المطروحة‭ ‬للفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬البرامج‭ ‬البريطانية‭ ‬التي‭ ‬تطرحها‭ ‬الجامعة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬لندن‭ ‬ساوث‭ ‬بانك‭ ‬البريطانية،‭ ‬التي‭ ‬يحصل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬الدرجة‭ ‬العلمية‭ ‬المزدوجة‭ ‬ Dual ‭ ‬ Award ،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الطالب‭ ‬سوف‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬شهادتين‭ ‬بعد‭ ‬التخرج؛‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬لندن‭ ‬ساوث‭ ‬بانك‭ ‬والثانية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية،‭ ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬درجة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬المدنية،‭ ‬والهندسة‭ ‬المعمارية،‭ ‬والهندسة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والإلكترونية،‭ ‬والهندسة‭ ‬الميكانيكية،‭ ‬والبكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الحقوق،‭ ‬والبكالوريوس‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬حيث‭ ‬سيحصل‭ ‬جميع‭ ‬الطلبة‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬دراسية‭ ‬خاصة‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬30 % ‭ ‬و40 % ‭ ‬على‭ ‬السنة‭ ‬الدراسية‭ ‬الأولى‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تطرح‭ ‬برامج‭ ‬متنوعة‭ ‬باللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية‭ ‬تشمل‭ ‬تخصصات‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الحقوق،‭ ‬وإدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬والمحاسبة،‭ ‬والعلوم‭ ‬المالية‭ ‬والمحاسبة،‭ ‬والعلوم‭ ‬السياسية،‭ ‬ونظم‭ ‬المعلومات‭ ‬الإدارية،‭ ‬وعلم‭ ‬الحاسوب،‭ ‬والتصميم‭ ‬الجرافيكي،‭ ‬والتصميم‭ ‬الداخلي،‭ ‬وتخصصات‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬بمساريه‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬والقانون‭ ‬التجاري،‭ ‬وإدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬والمحاسبة‭ ‬والتمويل،‭ ‬والعلوم‭ ‬السياسية،‭ ‬وهو‭ ‬التخصص‭ ‬الذي‭ ‬طرحته‭ ‬الجامعة‭ ‬حديثاً‭ ‬ويعتبر‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬