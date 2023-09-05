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القائد العام يستقبل الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عضو مجلس الشورى

9/5/2023 7:09:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬تمنى‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬لعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭.‬

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