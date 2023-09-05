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وزير الداخلية يبحث مع السفير الأردني تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين

9/5/2023 7:09:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬رامي‭ ‬صالح‭ ‬العدوان‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬عميد‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالسفير‭ ‬الأردني،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والأخوية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬والحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الأمنية‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬والسبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

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