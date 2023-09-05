وزير الداخلية يبحث مع السفير الأردني تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين
التاريخ
9/5/2023 7:09:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح أمس، رامي صالح العدوان سفير المملكة الأردنية الهاشمية عميد السلك الدبلوماسي لدى مملكة البحرين.
وقد رحب الوزير بالسفير الأردني، مشيدا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والحرص المتبادل على تطوير آفاق التعاون المشترك، وخاصة في المجالات الأمنية.
وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين الشقيقين.
MENAFN05092023000055011008ID1107012363
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.