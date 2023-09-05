وقد‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالسفير‭ ‬الأردني،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والأخوية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬والحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الأمنية‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬والسبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬