رئيس مجلس الشورى: مواصلة تطوير مسارات العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
التاريخ
9/5/2023 7:09:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى مواصلة البناء والتطوير على ما تم إنجازه من تقدم مثمر في مسارات العمل المشترك والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والدفع باستمرار لتعزيز سبل التواصل والتعاون بما يخدم تحقيق الأهداف التنموية الطموحة لمملكة البحرين، وذلك تحقيقًا للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بالوصول إلى تكاملية العمل بين السلطتين بما يصب في صالح الوطن والمواطنين.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن عظيم الفخر والاعتزاز بإشادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء سموه أمس، بجهود أعضاء السلطة التشريعية، مبينًا حرص الجميع على مواصلة القيام بالواجبات والمهام التشريعية، بما يساند الحكومة في تنفيذ خططها وبرامجها التنموية ضمن أطر قانونية حديثة ومتطورة، منوهًا إلى استمرار التعاون مع السلطة التنفيذية خلال دور الانعقاد القادم لتنفيذ المبادرات والخطط المدرجة ضمن برنامج الحكومة 2023-2026م، والعمل على تجويد وتحديث التشريعات والقوانين النافذة بما يرفع كفاءة أداء الحكومة، ويدفع نحو مواصلة المسيرة التنموية المباركة.
وذكر رئيس مجلس الشورى أن تضافر الجهود الوطنية ضمن فريق البحرين سيحقق بلا شك نتائج إيجابية تصب في صالح تقدم وازدهار الوطن والمواطن، موضحًا أن السلطة التشريعية تدرك عاليًا حجم المسؤولية التي تتحملها كشريك أساسي وداعم للسلطة التنفيذية، باعتبار أن الرؤى والأهداف التنموية هي البوصلة التي تجمع كافة العطاءات لبناء مستقبل البحرين المشرق.
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