وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بإشادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬أمس،‭ ‬بجهود‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬مبينًا‭ ‬حرص‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬القيام‭ ‬بالواجبات‭ ‬والمهام‭ ‬التشريعية،‭ ‬بما‭ ‬يساند‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬خططها‭ ‬وبرامجها‭ ‬التنموية‭ ‬ضمن‭ ‬أطر‭ ‬قانونية‭ ‬حديثة‭ ‬ومتطورة،‭ ‬منوهًا‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬القادم‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬والخطط‭ ‬المدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬2023‭-‬2026م،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تجويد‭ ‬وتحديث‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬النافذة‭ ‬بما‭ ‬يرفع‭ ‬كفاءة‭ ‬أداء‭ ‬الحكومة،‭ ‬ويدفع‭ ‬نحو‭ ‬مواصلة‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬المباركة‭.‬

وذكر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬سيحقق‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬تقدم‭ ‬وازدهار‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬تدرك‭ ‬عاليًا‭ ‬حجم‭ ‬المسؤولية‭ ‬التي‭ ‬تتحملها‭ ‬كشريك‭ ‬أساسي‭ ‬وداعم‭ ‬للسلطة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬الرؤى‭ ‬والأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬هي‭ ‬البوصلة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬كافة‭ ‬العطاءات‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬البحرين‭ ‬المشرق‭. ‬