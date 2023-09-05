Wednesday, 06 September 2023 09:20 GMT

رئيس مجلس الشورى: مواصلة تطوير مسارات العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

9/5/2023 7:09:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬مواصلة‭ ‬البناء‭ ‬والتطوير‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬مثمر‭ ‬في‭ ‬مسارات‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية،‭ ‬والدفع‭ ‬باستمرار‭ ‬لتعزيز‭ ‬سبل‭ ‬التواصل‭ ‬والتعاون‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬الطموحة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬تحقيقًا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬تكاملية‭ ‬العمل‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بإشادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬أمس،‭ ‬بجهود‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬مبينًا‭ ‬حرص‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬القيام‭ ‬بالواجبات‭ ‬والمهام‭ ‬التشريعية،‭ ‬بما‭ ‬يساند‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬خططها‭ ‬وبرامجها‭ ‬التنموية‭ ‬ضمن‭ ‬أطر‭ ‬قانونية‭ ‬حديثة‭ ‬ومتطورة،‭ ‬منوهًا‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬القادم‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬والخطط‭ ‬المدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬2023‭-‬2026م،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تجويد‭ ‬وتحديث‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬النافذة‭ ‬بما‭ ‬يرفع‭ ‬كفاءة‭ ‬أداء‭ ‬الحكومة،‭ ‬ويدفع‭ ‬نحو‭ ‬مواصلة‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬المباركة‭.‬

وذكر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬سيحقق‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬تقدم‭ ‬وازدهار‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬تدرك‭ ‬عاليًا‭ ‬حجم‭ ‬المسؤولية‭ ‬التي‭ ‬تتحملها‭ ‬كشريك‭ ‬أساسي‭ ‬وداعم‭ ‬للسلطة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬الرؤى‭ ‬والأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬هي‭ ‬البوصلة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬كافة‭ ‬العطاءات‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬البحرين‭ ‬المشرق‭. ‬

MENAFN05092023000055011008ID1107012361

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث