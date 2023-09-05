أكثر من 150 ألف طالب وطالبة ينتظمون في المدارس الحكومية اليوم
التاريخ
9/5/2023 7:09:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أتمت المدارس الحكومية استعداداتها لاستقبال الطلبة والطالبات اليوم مع بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، وذلك بعد نجاح فعاليات الأيام التعريفية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مدار اليومين الماضيين.
وكانت المدارس قد واصلت أمس استقبال أولياء الأمور والطلبة في اليوم التعريفي الثاني، وسط إشادة من أولياء أمور بتنظيم وزارة التربية والتعليم الأيام التعريفية في فترة ما قبل عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، مؤكدين أنها خطوة إيجابية معززة للتنسيق والتواصل مع المدارس، مثمنين في الوقت ذاته توفير قسائم تخفيض متنوعة تساعدهم على توفير مستلزمات العودة المدرسية لأبنائهم، التي تميزت هذا العام بتنوع المؤسسات والشركات والمحلات التجارية المساهمة بها.
وأشار أولياء الأمور إلى أن مثل هذه المبادرة تؤكد دور الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص في إيصال الخير إلى الناس، وأن دعم القطاع الخاص قد أسهم في تنويع قسائم الشراء والتخفيضات بشكل أكبر من العام الماضي.
وقد شهدت مختلف المدارس حضوراً لافتاً من قبل أولياء الأمور وأبنائهم لتسلم الملف التعريفي ومتطلبات العام الدراسي الجديد، وأبدى الطلبة تطلعهم إلى العودة إلى المدارس لبدء مرحلة جديدة والتعرف على أصدقائهم والمعلمين، منوهين بالأيام التعريفية التي وفرت لهم فرصة القيام بجولة تعريفية في أنحاء المدارس، مع تقديم بعض النصائح وعبارات التشجيع.
ونوه أولياء الأمور بالأيام التعريفية التي أتاحت لهم التعرف على أهم محطات العام الدراسي الجديد، وتسليمهم ملفات تضم أبرز معلومات العام الدراسي، ونموذجاً للجدول الدراسي، والتقويم الأكاديمي، وقسائم تخفيض للتسوق خاصة بكل طالب، متمنين لهم عاماً دراسياً مليئاً بالنجاح والتميز.
MENAFN05092023000055011008ID1107012360
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.