وكانت‭ ‬المدارس‭ ‬قد‭ ‬واصلت‭ ‬أمس‭ ‬استقبال‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬والطلبة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التعريفي‭ ‬الثاني،‭ ‬وسط‭ ‬إشادة‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬بتنظيم‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬الأيام‭ ‬التعريفية‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬عودة‭ ‬الطلبة‭ ‬إلى‭ ‬مقاعد‭ ‬الدراسة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أنها‭ ‬خطوة‭ ‬إيجابية‭ ‬معززة‭ ‬للتنسيق‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬المدارس،‭ ‬مثمنين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬توفير‭ ‬قسائم‭ ‬تخفيض‭ ‬متنوعة‭ ‬تساعدهم‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬مستلزمات‭ ‬العودة‭ ‬المدرسية‭ ‬لأبنائهم،‭ ‬التي‭ ‬تميزت‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بتنوع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬والمحلات‭ ‬التجارية‭ ‬المساهمة‭ ‬بها‭.‬

وأشار‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تؤكد‭ ‬دور‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬إيصال‭ ‬الخير‭ ‬إلى‭ ‬الناس،‭ ‬وأن‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬قد‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬قسائم‭ ‬الشراء‭ ‬والتخفيضات‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وقد‭ ‬شهدت‭ ‬مختلف‭ ‬المدارس‭ ‬حضوراً‭ ‬لافتاً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬وأبنائهم‭ ‬لتسلم‭ ‬الملف‭ ‬التعريفي‭ ‬ومتطلبات‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬وأبدى‭ ‬الطلبة‭ ‬تطلعهم‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬لبدء‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬أصدقائهم‭ ‬والمعلمين،‭ ‬منوهين‭ ‬بالأيام‭ ‬التعريفية‭ ‬التي‭ ‬وفرت‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬القيام‭ ‬بجولة‭ ‬تعريفية‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬المدارس،‭ ‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬بعض‭ ‬النصائح‭ ‬وعبارات‭ ‬التشجيع‭.‬

ونوه‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بالأيام‭ ‬التعريفية‭ ‬التي‭ ‬أتاحت‭ ‬لهم‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬محطات‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬وتسليمهم‭ ‬ملفات‭ ‬تضم‭ ‬أبرز‭ ‬معلومات‭ ‬العام‭ ‬الدراسي،‭ ‬ونموذجاً‭ ‬للجدول‭ ‬الدراسي،‭ ‬والتقويم‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬وقسائم‭ ‬تخفيض‭ ‬للتسوق‭ ‬خاصة‭ ‬بكل‭ ‬طالب،‭ ‬متمنين‭ ‬لهم‭ ‬عاماً‭ ‬دراسياً‭ ‬مليئاً‭ ‬بالنجاح‭ ‬والتميز‭.‬