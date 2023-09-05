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ولي العهد رئيس الوزراء: نعتز بعراقة العمل البلدي في البحرين

9/5/2023 7:09:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬التنفيذ‭ ‬المتقن‭ ‬للخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬المنبثقة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬مسؤوليةٌ‭ ‬مشتركة‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬الجميع‭ ‬وتتطلب‭ ‬منا‭ ‬العمل‭ ‬جميعاً‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬بعزم‭ ‬وإتقان‭ ‬لمواصلة‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬منجزاتٍ‭ ‬عديدة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وأعرب‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بعراقة‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬104‭ ‬أعوام،‭ ‬ومسيرة‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية‭ ‬الممتدة‭ ‬99‭ ‬عاماً،‭ ‬حيث‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1924‭ ‬أول‭ ‬انتخابات‭ ‬بلدية‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬اطلع‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬ترميم‭ ‬المبنى‭ ‬التاريخي‭ ‬لشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬بالمنامة،‭ ‬ووجه‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬الطابع‭ ‬التاريخي‭ ‬والهوية‭ ‬الثقافية‭ ‬للمبنى‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬الشواهد‭ ‬على‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬تفضل‭ ‬سموه‭ ‬أمس‭ ‬بزيارة‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وعددٍ‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬سموه‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بإطلاع‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬ترميم‭ ‬مبنى‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬بالمنامة،‭ ‬والمشاريع‭ ‬البلدية‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬لسموه‭ ‬عرضًا‭ ‬خاصًا‭ ‬حول‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬خطة‭ ‬التشجير‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تدشينها‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬استكمال‭ ‬زراعة‭ ‬310‭ ‬آلاف‭ ‬شجرة‭ ‬و570‭ ‬ألف‭ ‬شتلة‭ ‬من‭ ‬أشجار‭ ‬القرم‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬البيئي‭ ‬يأتي‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الأولويات‭ ‬ضمن‭ ‬خطط‭ ‬ومسارات‭ ‬التنمية‭ ‬التي‭ ‬نواصل‭ ‬تسخير‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬نحوها‭ ‬بما‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬والثروات‭ ‬الطبيعية‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تنميتها‭ ‬لضمان‭ ‬استدامتها،‭ ‬موجهاً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الإسراع‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬التشجير‭ ‬ومواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬كافة‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬آثارها‭ ‬والتي‭ ‬تتطلب‭ ‬تكثيف‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجميع،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬والموارد‭ ‬الطبيعية،‭ ‬وزيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الهواء،‭ ‬ويدعم‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬المختلفة‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭ ‬إننا‭ ‬نعتز‭ ‬ونفخر‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬عطاءاتٍ‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مواقع‭ ‬عملهم،‭ ‬ونؤكد‭ ‬أن‭ ‬الأوطان‭ ‬تعلو‭ ‬وتسمو‭ ‬بمثلهم،‭ ‬وهذه‭ ‬الأرض‭ ‬تزخر‭ ‬بالكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬لنا‭ ‬تحقيق‭ ‬مستقبلٍ‭ ‬واعد‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعاتنا‭ ‬وطموحاتنا،‭ ‬فما‭ ‬قدموه‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬إنجازاتٍ‭ ‬وإسهاماتٍ‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬هو‭ ‬خير‭ ‬برهانٍ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تمتلكّه‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬ثروةٍ‭ ‬حقيقية‭ ‬غالية،‭ ‬معربًا‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاحات،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للجميع‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لما‭ ‬يوليه‭ ‬صاحب‭ ‬سمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬من‭ ‬اهتمامٍ‭ ‬ومتابعة‭ ‬لكافة‭ ‬المستجدات‭ ‬والمبادرات‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الوزارة‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات،‭ ‬مجددًا‭ ‬العزم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬خطى‭ ‬التطوير‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بالوتيرة‭ ‬المنشودة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬وبما‭ ‬يدعم‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حيث‭ ‬تواصل‭ ‬التقدم‭ ‬بعزيمة‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭.‬

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