بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم

الأخوة‭ ‬والأخوات‭ ‬الأساتذة‭ ‬الكرام،

الأبناء‭ ‬الأعزاء‭ ‬الطلاب‭ ‬والطالبات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المراحل‭ ‬التعليمية،

بعد‭ ‬السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،

يسعدنا‭ ‬بمناسبة‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬والجامعي‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭-‬2024م،‭ ‬أن‭ ‬نبعث‭ ‬لكم‭ ‬أخلص‭ ‬التهاني‭ ‬وأطيب‭ ‬الأمنيات‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬عامًا‭ ‬سعيدًا‭ ‬مباركًا‭ ‬مثمرًا،‭ ‬مكلّلًا‭ ‬بأفضل‭ ‬النتائجِ‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬شكرنا‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الجميع،‭ ‬من‭ ‬مسؤولين‭ ‬وأساتذة‭ ‬ومعلمين‭ ‬وطلبة‭ ‬وأولياء‭ ‬أمور،‭ ‬لإنجاحِ‭ ‬العودة‭ ‬المدرسية‭ ‬والجامعية،‭ ‬والسعي‭ ‬الدؤوب‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالمسيرة‭ ‬التعليمية‭ ‬والأكاديمية؛‭ ‬لتحقيق‭ ‬أفضلِ‭ ‬المخرجات‭ ‬التعليمية‭ ‬لمواكبة‭ ‬مستجدات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ولإعداد‭ ‬الطلبة‭ ‬علميًا‭ ‬وسلوكيًا‭ ‬وقيميًا‭ ‬وتعزيز‭ ‬انتمائهم‭ ‬الوطني‭.‬

الأبناءُ‭ ‬الأعزاءُ،‭ ‬المربون‭ ‬المحترمون،

إنَّ‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التعليمية‭ ‬من‭ ‬تفوق‭ ‬مستمر‭ ‬لأبناء‭ ‬البحرين‭ ‬كافة‭ ‬وتميزهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والميادين‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والخارجي‭ ‬لدليلٌ‭ ‬ساطعٌ‭ ‬وواضح‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬بلدنا‭ ‬العزيزِ،‭ ‬والذي‭ ‬نتطلع‭ ‬دومًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يواكب‭ ‬التَّقدم‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬توفره‭ ‬له‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬برئاسة‭ ‬الابن‭ ‬البار‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وهذا‭ ‬محل‭ ‬تقديرنا‭ ‬واعتزازنا،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬اهتمامنا‭ ‬المستمر‭ ‬بالتعليم‭ ‬نابعٌ‭ ‬من‭ ‬القناعة‭ ‬الراسخة‭ ‬والثابتة‭ ‬بأنه‭ ‬يضطلع‭ ‬بدور‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬فالذين‭ ‬هم‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬المقاعد‭ ‬الدراسية‭ ‬سيكونون‭ ‬عماد‭ ‬التنمية‭ ‬مستقبلًا،‭ ‬مؤكدين‭ ‬دعمنا‭ ‬واهتمامنا‭ ‬بالتعليم،‭ ‬ومتطلعين‭ ‬دائمًا‭ ‬إلى‭ ‬تكاتف‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬روح‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬الواحدة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة،‭ ‬التي‭ ‬ستسهم‭ ‬بعون‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬في‭ ‬رفعة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتقدمها‭.‬

والله‭ ‬ولي‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬