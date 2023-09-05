الملك يهنئ المعلمين والطلبة وأولياء الأمور بالعام الدراسي الجديد
التاريخ
9/5/2023 7:09:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم كلمة سامية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024م، هذا نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة والأخوات الأساتذة الكرام،
الأبناء الأعزاء الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية،
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسعدنا بمناسبة بدء العام الدراسي والجامعي الجديد 2023-2024م، أن نبعث لكم أخلص التهاني وأطيب الأمنيات بأن يكون عامًا سعيدًا مباركًا مثمرًا، مكلّلًا بأفضل النتائجِ بإذن الله تعالى، معربين عن شكرنا للجهود التي يبذلها الجميع، من مسؤولين وأساتذة ومعلمين وطلبة وأولياء أمور، لإنجاحِ العودة المدرسية والجامعية، والسعي الدؤوب للارتقاء بالمسيرة التعليمية والأكاديمية؛ لتحقيق أفضلِ المخرجات التعليمية لمواكبة مستجدات سوق العمل، ولإعداد الطلبة علميًا وسلوكيًا وقيميًا وتعزيز انتمائهم الوطني.
الأبناءُ الأعزاءُ، المربون المحترمون،
إنَّ ما تحقق من نتائج إيجابية في المسيرة التعليمية من تفوق مستمر لأبناء البحرين كافة وتميزهم في مختلف المجالات والميادين على الصعيدين المحلي والخارجي لدليلٌ ساطعٌ وواضح على تطور التعليم في بلدنا العزيزِ، والذي نتطلع دومًا إلى أن يواكب التَّقدم العلمي والتقني الذي يشهده العالم، وذلك بفضل ما توفره له حكومة مملكة البحرين برئاسة الابن البار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهذا محل تقديرنا واعتزازنا، مؤكدين أن اهتمامنا المستمر بالتعليم نابعٌ من القناعة الراسخة والثابتة بأنه يضطلع بدور أساسي في التنمية المستدامة، فالذين هم اليوم على المقاعد الدراسية سيكونون عماد التنمية مستقبلًا، مؤكدين دعمنا واهتمامنا بالتعليم، ومتطلعين دائمًا إلى تكاتف الجميع في ظل روح الأسرة البحرينية الواحدة للوصول إلى الأهداف المرجوة، التي ستسهم بعون الله تعالى في رفعة مملكة البحرين وتقدمها.
والله ولي التوفيق والنجاح.
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