رادو جود... ومتعة صنع تحف سينمائية

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حظي فيلم جود الأخير بإشادة النقّاد بالإجماع تقريبًا في مهرجان هذا العام على الرغم من أنه لم يتم عرضه في دور السينما بعد. يقدم فيلم "لا تتوقع الكثير من نهاية العالم" عدّة طبقات من التأويلات: مزيج بارع من تقنيات السرد والمراجع التاريخية والأدبية الدقيقة وغير الدقيقة والنكات العبثية والحضور السّائد لتيك توك.

إنه فيلم عن فن صناعة الأفلام وعن هشاشة ظروف العمل بالمعنى الاقتصادي الواسع، داخل صناعة السينما أيضًا. يدور الفيلم حول استغلال أوروبا الغربية للموارد الطبيعية في رومانيا - وأوروبا الشرقية على نطاق أوسع - والتي يُنظر إليها على أنها شكل حديث من أشكال الاستعمار الاقتصادي. ويسلّط الضوء على ماضي رومانيا الشيوعي وحاضرها النيو ليبرالي، ولكن قبل هذا وذاك، يتعاطى الفيلم بشكل أساسي مع متعة صناعة الأفلام.

قال رادو جود لـ SWI swissinfo.ch بعد العروض الأولى لفيلمه في لوكارنو: "بالطبع، يجب أن نستمتع بما نقوم به"، مضيفًا "وإلا فلن يكون هناك معنى لما نقوم به."

يمكن تلخيص حبكة فيلم رادو جود الأخير على أنها يوم في حياة أنجيلا، مُسَاعِدَةُ إنتاج الأفلام التي تعاني من نقص حاد في النوم (وتمثّل دورها إلينكا مانولاش). تقضي أنجيلا طوال اليوم في قيادة السيارة وسط حركة المرور المزدحمة في بوخارست، بحثاً عن ضحايا حوادث العمل ليتم اختبارهم في التمثيل للمشاركة في فيلم وثائقي بتكليف من شركة نمساوية متعددة الجنسيات تسعى لتبرئة نفسها من أي مسؤولية تجاه المصير المؤسف لعمالها. يستند الفيلم إلى قصة حقيقية لامرأة شابة، نامت أثناء القيادة بعد عدة أيام من العمل لساعات لا نهائية في شركة إنتاج أفلام، وتُوفيت في حادث سيارة.

أصبح رادو جود صانع أفلام مشهوراً خارج رومانيا منذ فوزه بجائزة الدبّ الذهبي لعام 2021، وهي الجائزة الأولى في مهرجان برلين السينمائي (Berlinale) عن فيلم "جنس سيء أو أفلام إباحية مجنونة". المخرج عاشق للسينما ومدمن على العمل. إذا لم يتمكن من بدء تصوير فيلم روائي طويل، فإنه يقضي وقته في العمل على عدة أفلام قصيرة في نفس الوقت، وتجربة أشكال مختلفة (ونكات). التقت به SWI swissinfo.ch في بداية الدورة الأخيرة لمهرجان لوكارنو .

SWI: تهانينا على فيلمك. نعتقد أنه أفضل من أحدث أفلامك "مهمة مستحيلة" ( Mission: Impossible ).

رادو جود: أحب فيلم "مهمة مستحيلة". هل الفيلم الجديد جيد؟ أريد أن أراه. لكن لم يعجبني آخر فيلم للمخرج كريستوفر ماكواري. ما هو عنوانه؟

SWI: "تداعيات سلبية" ( Fallout) ؟

"تداعيات سلبية"، نعم. الدعاية الصينية. لكن لا، سأشاهد الفيلم الجديد في أسرع وقت ممكن. مع ذلك، لقد شاهدت باربي وأوبنهايمر - أنا رجل متحضّر.

SWI: بالعودة إلى أفلامك، يتعامل العديد منها بطريقة أو بأخرى مع رومانيا كدولة متعدّدة الأعراق والثقافات. ما المكان المناسب لك هناك، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا اسم عائلتك ["يهوذا" تعني أيضًا "يهودي" باللغة الألمانية]؟ هل لديك خلفية يهودية أصلاً؟

هذا سؤال جيد. أنا لست يهوديًا. الآن، سيقول جاك لاكان [عالم النفس الفرنسي] شيئًا مثيرًا للاهتمام حول سبب قيام رجل اسمه جود - والذي يعني "القاضي" باللغة الرومانية القديمة - بإنتاج ثلاثة أفلام عن الهولوكوست دون أن يكون يهوديًا.

لكن بطريقة ما، أصبحت يهودياً. عندما حصلت على جائزة الدب الذهبي [جائزة في مهرجان برلين السينمائي]، وضعت صحيفة رومانية نجمة صفراء على صورة لي، وكتبت: "رادو جود فاز بجائزة الدب الذهبي عن فيلم إباحي." كان المقال كله هجومًا معاديًا للسامية. قالوا إنه يتعين عليّ أن أعود من حيث أتيت - إلى إسرائيل.

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في الأزمات، يميل الكثيرون إلى استخدام تفسيرات معادية للسامية وهذه الظاهرة متواصلة منذ قرون. سويسرا لديها تاريخ أطول في هذا الصدد.

والدي من ترانسيلفانيا من الجزء الروماني. اسم جود ليس نادرًا في بعض أجزاء ترانسيلفانيا. ينحدر والدايّ من قرى فقيرة في الريف. أمّا والدتي فهي أصيلة قرية تقع على بعد 60 كيلومترًا خارج بوخارست.

SWI: هل نشأتَ في بوخارست؟

نشأت في الريف مع جدّتي من جهة أمي. كانت تلك أجمل طفولة يمكن أن أعيشها على الإطلاق. كانت قرية تشبه تلك الموجودة في العصور الوسطى. وعندما تكون طفلاً، فإنك لا ترى الفقر والجوانب السيئة. كانت القرية مليئة بالأطفال والناس والحيوانات والطبيعة والماء. أحياناً كان هناك أطفال يموتون، يغرقون. رأيت الكثير من الأطفال يموتون. لكنها رغم ذلك كانت طفولة جميلة جدا.

لاحقًا، ولأن والديّ كانا يعملان في بوخارست، كان علىَّ أن أذهب إلى المدرسة هناك. لكنني قضيت كل عطلتي في الريف. حتى في المدرسة الثانوية، شعرت وكأنني طفل ريفي أُجبر على العيش في مدينة كبيرة ومروّعة. وأعتقد أن هذا الشعور مازال يرافقني.

SWI: العديد من أفلامك، بما في ذلك أحدث فيلم لك، لا تتعاطى فقط مع وضع اليهود في رومانيا، ولكن أيضًا مع وضع شعب الرّوما.

هذا ينطبق أكثر على الأفلام التاريخية التي أنتجتها. عندما أخرجت فيلم "أفاريم" (Aferim!, 2015)، وهو فيلم عن تاريخ استعباد الروما، ذكرت دائمًا أنني صنعته من وجهة نظر شخص روماني، وليس من وجهة نظر شخص من شعب الرّوما. وينطبق الشيء نفسه على أفلامي عن إبادة اليهود.

كلا الموضوعين من المحرّمات في رومانيا. لكني أنتجت هذه الأفلام من منظور الرومانيين، الجناة منهم. لا أؤمن بالذنب الجماعي، لكنّهم يشكلون غالبية السكان. وأنا لا أنتمي إلى الأقلية. كان هناك بعض الانتقادات من مجتمعات الروما، ولكن كان هناك أيضًا الكثير من الثناء على "أفاريم!". على سبيل المثال، قال جيلو دومينيكو، وهو ناشط معروف من أقلية الروما، إنه يجد الفيلم أكثر أهمية لأن مخرجه روماني وليس فردًا من الرّوما.

هذا النوع من التصحيح السياسي ... لا أريد التعميم، لأنها ظاهرة أعتقد أنها جيدة جدًا من بعض الجوانب، وليست جيدة في جوانب أخرى. لكنني أعتقد حقًا أن هذه الفكرة القائلة بأن الجميع اليوم يجب أن يتحدثوا فقط عن فئتهم أو مجتمعهم فكرة خاطئة. بالطبع، يعتمد الأمر على ما تفعله، لكن الفن والثقافة والسينما تهدف جميعها إلى جعلنا نفهم الآخرين.

لذا ، إذا قلت أن الرّوما فقط هم من يجب أن يصنعوا أفلامًا عن الرّوما، والرومانيين عن الرومانيين، والمثليين عن المثليين، والمتحولين عن الأشخاص المتحولين جنسيًا، ولا يحق لأي شخص آخر التحدث عن الآخرين، أعتقد أن هذا خطأ. كما قلت، يعتمد الأمر على كيفية القيام بذلك.

الممثلة الألمانية نينا هوس تلعب دور مديرة تسويق تُدعى السيدة غوته. مديرها، الرئيس التنفيذي لشركة متعددة الجنسيات نمساوية، يُدعى هانس فرانك - وهو مرادف لاسم الغاوليتر (الحاكم) الشهير في ألمانيا النازية والذي كان حاكمًا لبولندا المحتلة خلال الحرب العالمية الثانية. أفضل وأسوأ ما في التاريخ والثقافة يشكلان جوهر الفكاهة المفعمة بالفوضى لدى جود. ©4 Proof Film

SWI: كيف ترى تعامل رومانيا مع ماضيها، أعني آخر 100 عام تقريباً؟ هل تعتقد أنها تتراجع للوراء؟ هل هناك رد فعل عنيف على بعض التقدم الذي تم إحرازه؟

إنه سؤال ما كنت لأطرحه على هذا النحو، لأنني لا أؤمن بأن التاريخ يعيد نفسه. كما هو الحال في كل بلد، ولكن بشكل خاص في بلد صغير مثل رومانيا، يتم استخدام التاريخ كدلالة على الهوية، لذا فإن العلاقة مع التاريخ أمر بالغ الأهمية. عندما أنظر إلى البقع المظلمة في التاريخ الروماني، أرى الكثير من الارتباط بين الماضي والحاضر. لهذا السبب أريد أن أصنع أفلامًا عن هذه الأنواع من الارتباطات. لكن كل دولة لديها ذلك. أعتقد أنه من واجب الفن أيضًا التحقيق في الأمر.

ينتقدني الناس أحيانًا لأنني صنعت مثل هذه الأفلام. لكن بطريقة ما، وإذا ما نظرنا بتفاؤل، فإن وجود هذه الأفلام يدل على أن المجتمع قوي. إذا كان مجتمعنا قوياً، فإنه يمكنه قبول النقد. في المجتمعات الضعيفة فقط يتم إيداعك في السجن بسبب هذا النوع من النقد. المجتمعات الضعيفة فقط هي التي تحرق الكتب والأفلام. رومانيا ليست مجتمعًا مستقرًا وناضجًا للغاية، ولكن هناك دلائل على أنها بدأت في أن تكون كذلك. من أين أنت؟ (يوجّه سؤاله لآلان ماتّلي)

SWI: سويسرا.

لنتحدث عن البنوك إذن (يضحك). لقد شاهدت هذا الفيلم الوثائقي، "سويسرا، خزينة هتلر" ( La Suisse، coffre-fort d'Hitler )، الذي يُظهر أن سويسرا استقبلت كل هذه الأموال من هتلر (في بنوكها)، وساعدته... ثمّ يصفون سويسرا بأنها دولة محايدة. في الوقت الحاضر، تساعد سويسرا بشكل أساسي بوتين والغزو في أوكرانيا.

SWI: بالحديث عن أوكرانيا والأفلام التاريخية التي صنعتها، آخر عنوانين كبيرين في المهرجانات: "جنس سيء أو أفلام إباحية مجنونة" في عام 2021، والآن "لا تتوقع الكثير من نهاية العالم"، كلاهما يتعاطى مع القضايا السياسية الحالية بطريقة مباشرة للغاية. هل تغيرت اهتماماتك بطريقة ما؟

نعم، أعتقد ذلك. لقد صنعت خمسة أو ستة أفلام طويلة ونفس العدد من الأفلام القصيرة على التوالي. تناولت جميعها التاريخ وتاريخ رومانيا والجوانب المظلمة فيه. أعتقد أنني انتهيت من هذا الموضوع الآن. قد يكون لدي مشروع آخر مرتبط بالتاريخ، لكن بصراحة، أشعر أنني استنفدت هذا الموضوع. أرغب في التركيز على الأفلام التي تتناول الحياة والأحداث المعاصرة لفترة من الوقت على الأقل.

لكنني أعتقد أن ممارستي إكراه الذات على التفكير في التاريخ وكيفية تمثيل الماضي في السينما ساعدتني في فهم مشاكل التمثيل بشكل أفضل. لذا فحتى أفلامي الجديدة، المعاصرة منها ، تاريخية بطريقة ما. إنها تحاول التقاط التدفقات والحركات التاريخية التي تحيط بنا بنفس العين - كما لو كانت من صنع كائن فضائي أو شخص قادم من 2000 عام في المستقبل. يمكن للسينما أن تساعدنا في رؤية الأشياء المعاصرة من منظور تاريخي.

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جود لا يرتدي أبدا بدلة سوداء مع رابطة عنق: رادو جود (على اليمين) في جلسة تصوير في لوكارنو مع الممثل بيرشان (على اليسار) وإيلينكا مانولانش. Locarno Film Festival / Ti-press

SWI: ينطلق فيلمك من فرضية أن رومانيا بلد تعمّه الفوضى - ولكن يبدو أنه يشير أيضاً إلى أن هذا البلد يمنح الناس الإبداع والسخرية الذاتية الضرورية للتعامل مع هذه الفوضى!

هذا صحيح - وهذه الفوضى تحمل جانباً جيداً وآخر سيئاً. لديّ إقامة بغرض مشروع في برلين لبضعة أشهر . العاصمة الألمانية مدينة رائعة وجميلة جدا. لدي مكان أعيش فيه وراتب بسيط. كل شيء على ما يرام. ولكن عندما أخرج وأرى كيف أن كل شيء مرتب ومنظم للغاية، فإنني أتساءل ما هي الأفلام التي يمكنني صنعها هنا. من ناحية أخرى، فإن الوضع في رومانيا مع الجنون الموجود في المجتمع هو أرض خصبة للأدب والفنون والسينما.

SWI: ما الذي يدفعك إلى تضمين الكثير من الاقتباسات من الأدب والنظرية الثقافية في أفلامك؟ هل هذا مصدر خصب آخر؟

أعتقد أن هذه هي طريقة تفكيري. أحتاج دائمًا إلى استخدام أفكار الآخرين وأعمال الآخرين لأتمكن من التفكير بنفسي. ولمَ لا يمكنني دمج الاقتباسات؟ لماذا يجب أن أكتب الحوار بنفسي عندما يكون الاقتباس أكثر متعة؟ إنه مثل متعة مشاركة شيء ما مع شخص ما. عندما تعرف نكتة جيدة، فإنك تريد إخبارها لأحد ما. أنا هكذا. عندما أقرأ كتابًا جيدًا، أرغب في مشاركته - أقدّمه لك كهدية. النكات في الفيلم عبارة عن اقتباسات سجّلتها قبل أشهر أو سنوات من إنتاج الفيلم.

SWI: في فيلمك الأخير، تصف أيضًا كيف يعكس القرن العشرين صدى القرن الحادي والعشرين، بدءاً من البعد الرأسمالي لأفلام الأخوين لوميير وصولًا إلى منصة التواصل الاجتماعي تيك توك.

هذا صحيح من ناحية. لكن هذه السينما البدائية المزعومة لتيك توك- رغم كل المشاكل المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعية، والخطاب السام، والدعاية الفاشية، وكل أنواع الدعاية التي يمكن أن تجدها فيها- تعني أيضًا أنه يمكن لأي شخص أن يصنع فيلمًا الآن.

عليّ فقط أن افتح تيك توك .. [أخرج جود هاتفه وفتح تيك توك] .. وأرى أن هناك الكثير من الأشياء المختلفة دفعة واحدة. هذه هي التجارب التي قام بها الناس في بدايات السينما أيضًا. فقط أنظر الى هذه الفتاة [مقطع فيديو لشابة ترقص] لماذا لا أراها في فيلم؟ أو هذه الرسوم المتحركة؟ [مقطع لمخلوق أخضر يغني أغنية]. لماذا لم يتم عرض ذلك في مهرجان أنسي السينمائي (Annecy film festival)؟ أو هذا الرجل؟ [مقطع لرجل يرقص في حديقة]. قد تقول إنه ليس موضوعاً كبيراً، إنها أمور تافهة - لكنها ليست تافهة بالنسبة لي.

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