هجمات جديدة في أوكرانيا قريبة جداً من رومانيا

أعلن رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس الثلاثاء أن هجمات جديدة في اوكرانيا المجاورة كانت "قريبة جدا" من حدود بلاده العضو في حلف شمال الاطلسي، غداة سقوط مسيّرات متفجرة روسية على الدانوب.

وقال خلال مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل "حصلت هجمات اليوم وقد أبلغني وزير الدفاع بانها سجلت على بعد 800 متر من حدودنا. بالتالي كانت قريبة جدا".

منذ تعليق الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها عبر البحر الأسود في يوليو، كثفت روسيا من قصفها لمنطقة جنوب غرب أوكرانيا الواقعة على حدود رومانيا حيث موانئ وبنية تحتية أخرى ضرورية لهذه التجارة.

وأعلنت أوكرانيا الاثنين أن لديها أدلة على سقوط مسّيرات روسية ليل الاحد الاثنين في رومانيا.

لكن بوخارست نفت "بشكل قاطع" هذه الانباء عبر وزارة الدفاع التي قالت إنها "تراقب الوضع".

وأكد يوهانيس الثلاثاء أنه "لم يكن هناك أي حطام أو مسيّرة او أي قطعة أخرى سقطت في رومانيا"، قائلا "لدينا سيطرة كاملة على مجالنا الجوي. لقد تحققنا من كل شيء ويمكنني طمأنة الشعب".

وتابع "لكن نعم، نحن قلقون بسبب القرب الشديد" من هذه الهجمات المتكررة.

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