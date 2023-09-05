الكشف عن سبب التواجد الامني في سلحوب
التاريخ
9/5/2023 3:12:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عثرت الأجهزة الأمنية ، مساء اليوم الثلاثاء، على قنبلة من مخلفات الامن الداخلي في منطقة سلحوب.
وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الموقف.
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