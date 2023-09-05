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الكشف عن سبب التواجد الامني في سلحوب

9/5/2023 3:12:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عثرت الأجهزة الأمنية ، مساء اليوم الثلاثاء، على قنبلة من مخلفات الامن الداخلي في منطقة سلحوب.
وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الموقف.

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