Wednesday, 06 September 2023 02:20 GMT

الإعلان عن استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي في الأردن

9/5/2023 3:12:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية موزعة على الأقاليم على النحو التالي:


1) عدد (2) مكتب في إقليم الشمال أحدهما في محافظة المفرق، والآخر في محافظة عجلون.


2) عدد (2) مكتب في إقليم الجنوب أحدهما في محافظة معان، والآخر في محافظة العقبة.


وذلك اعتباراً ً من صباح يوم الأربعاء الموافق 6-9-2023، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 5-10-2023، وعلى من تتوفر فيه الشروط القانونية لترخيص المكتب الواردة في نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم (72) لسنة 2017 والتعليمات الصادرة بموجبه (يمكن الاطلاع على النظام والتعليمات على موقع الوزارة الإلكتروني من خلال الرابط التالي: ، ويرغب بالتقدم تعبئة النموذج المعتمد المخصص لهذه الغاية معززاً بالوثائق المطلوبة وتسليمه إلى مديرية مؤسسات التعليم العالي في حرم الوزارة الكائن في محافظة العاصمة منطقة الجبيهة.

MENAFN05092023000208011052ID1107011624

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث