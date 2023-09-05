الإعلان عن استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي في الأردن
التاريخ
9/5/2023 3:12:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية موزعة على الأقاليم على النحو التالي:
1) عدد (2) مكتب في إقليم الشمال أحدهما في محافظة المفرق، والآخر في محافظة عجلون.
2) عدد (2) مكتب في إقليم الجنوب أحدهما في محافظة معان، والآخر في محافظة العقبة.
وذلك اعتباراً ً من صباح يوم الأربعاء الموافق 6-9-2023، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 5-10-2023، وعلى من تتوفر فيه الشروط القانونية لترخيص المكتب الواردة في نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم (72) لسنة 2017 والتعليمات الصادرة بموجبه (يمكن الاطلاع على النظام والتعليمات على موقع الوزارة الإلكتروني من خلال الرابط التالي: ، ويرغب بالتقدم تعبئة النموذج المعتمد المخصص لهذه الغاية معززاً بالوثائق المطلوبة وتسليمه إلى مديرية مؤسسات التعليم العالي في حرم الوزارة الكائن في محافظة العاصمة منطقة الجبيهة.
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