

1) عدد (2) مكتب في إقليم الشمال أحدهما في محافظة المفرق، والآخر في محافظة عجلون.



2) عدد (2) مكتب في إقليم الجنوب أحدهما في محافظة معان، والآخر في محافظة العقبة.



وذلك اعتباراً ً من صباح يوم الأربعاء الموافق 6-9-2023، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 5-10-2023، وعلى من تتوفر فيه الشروط القانونية لترخيص المكتب الواردة في نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم (72) لسنة 2017 والتعليمات الصادرة بموجبه (يمكن الاطلاع على النظام والتعليمات على موقع الوزارة الإلكتروني من خلال الرابط التالي: ، ويرغب بالتقدم تعبئة النموذج المعتمد المخصص لهذه الغاية معززاً بالوثائق المطلوبة وتسليمه إلى مديرية مؤسسات التعليم العالي في حرم الوزارة الكائن في محافظة العاصمة منطقة الجبيهة.