وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية في منصة "إكس" مقطع الفيديو، حيث ظهر القرد وهو يتجول في حي السلي بالرياض ويحاول اللحاق بقطة وامساكها.

وتفاعل النشطاء مع المقطع، حيث استغرب الكثيرون بشدة تواجد القرد في منطقة الرياض، وقلل البعض من خطر ظهوره في العاصمة، فيما قلق البعض على مصير القطة التي كان يلاحقها القرد .