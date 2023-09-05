تغير على حالة الطقس في الاردن اعتباراً من اليوم
التاريخ
9/5/2023 3:12:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الأرصاد الجوية، إنه اعتباراً من اليوم الثلاثاء، تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع حتى يوم الخميس القادم.
ويوم الاربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية ، وحارة في باقي المناطق ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
اما يوم الخميس تستمر الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
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