Wednesday, 06 September 2023 02:20 GMT

تغير على حالة الطقس في الاردن اعتباراً من اليوم

9/5/2023 3:12:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الأرصاد الجوية، إنه اعتباراً من اليوم الثلاثاء، تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع حتى يوم الخميس القادم.
ويوم الاربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية ، وحارة في باقي المناطق ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اما يوم الخميس تستمر الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN05092023000208011052ID1107011622

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث