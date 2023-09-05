السعودية تصدر تنبيها لهذه الفئة!

السعودية تصدر تنبيها لهذه الفئة!
التاريخ
9/5/2023 3:12:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أصدرت السفارة السعودية لدى الكويت اليوم الثلاثاء، تنبيها لرعاياها المقيمين في الكويت، إثر تفعيل الداخلية الكويتية لقرار جديد بخصوص تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب للدولة.
وقالت السفارة السعودية في بيان لها: "تود السفارة التأكيد على جميع المواطنين الكرام المقيمين في دولة الكويت بضرورة سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وذلك قبل السفر إلى خارج الكويت".
وأشارت إلى أن "سدادها يكون إما عن طريق تطبيق الوزارة، أو أي تطبيق سهل، أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والجوية والبحرية".
MENAFN05092023000208011052ID1107011621
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.