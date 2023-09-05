السعودية تصدر تنبيها لهذه الفئة!

وقالت السفارة السعودية في بيان لها: "تود السفارة التأكيد على جميع المواطنين الكرام المقيمين في دولة الكويت بضرورة سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وذلك قبل السفر إلى خارج الكويت".

وأشارت إلى أن "سدادها يكون إما عن طريق تطبيق الوزارة، أو أي تطبيق سهل، أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والجوية والبحرية".