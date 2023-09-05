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السعودية تصدر تنبيها لهذه الفئة!

9/5/2023 3:12:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصدرت السفارة السعودية لدى الكويت اليوم الثلاثاء، تنبيها لرعاياها المقيمين في الكويت، إثر تفعيل الداخلية الكويتية لقرار جديد بخصوص تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب للدولة.

وقالت السفارة السعودية في بيان لها: "تود السفارة التأكيد على جميع المواطنين الكرام المقيمين في دولة الكويت بضرورة سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وذلك قبل السفر إلى خارج الكويت".
وأشارت إلى أن "سدادها يكون إما عن طريق تطبيق الوزارة، أو أي تطبيق سهل، أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والجوية والبحرية".

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