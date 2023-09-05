كارثة كادت ان تحدث.. تسمم 98 شخصا عقب تناولهم وجبات فاسدة في هذا البلد
التاريخ
9/5/2023 3:12:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام مصرية بإصابة نحو 98 شخصا من أهالي قرية بمركز مغاغة شمال المنيا بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبات فاسدة خلال حفل زفاف.
بدايةً، تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، بلاغا من مدير مستشفى مغاغة المركزي الدكتور حسين غيتة، يفيد بوصول العشرات من المواطنين المصريين إلى دارة الاستقبال في المستشفى، مصابين بحالة أعياء ومغص وقيء.
وأوضح المواطنون أنهم أصيبوا بالتسمم إثر تناول وجبات غذائية خلال حفل زفاف بإحدى قرى مركز مغاغة، فيما تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
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