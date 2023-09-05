بدايةً، تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، بلاغا من مدير مستشفى مغاغة المركزي الدكتور حسين غيتة، يفيد بوصول العشرات من المواطنين المصريين إلى دارة الاستقبال في المستشفى، مصابين بحالة أعياء ومغص وقيء.

وأوضح المواطنون أنهم أصيبوا بالتسمم إثر تناول وجبات غذائية خلال حفل زفاف بإحدى قرى مركز مغاغة، فيما تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.