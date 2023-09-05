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كارثة كادت ان تحدث.. تسمم 98 شخصا عقب تناولهم وجبات فاسدة في هذا البلد

9/5/2023 3:12:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام مصرية بإصابة نحو 98 شخصا من أهالي قرية بمركز مغاغة شمال المنيا بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبات فاسدة خلال حفل زفاف.

بدايةً، تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، بلاغا من مدير مستشفى مغاغة المركزي الدكتور حسين غيتة، يفيد بوصول العشرات من المواطنين المصريين إلى دارة الاستقبال في المستشفى، مصابين بحالة أعياء ومغص وقيء.
وأوضح المواطنون أنهم أصيبوا بالتسمم إثر تناول وجبات غذائية خلال حفل زفاف بإحدى قرى مركز مغاغة، فيما تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

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