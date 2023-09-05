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الرئيس الروماني ينفي تقارير نظام كييف عن سقوط مسيرات روسية على أراضي بلاده

9/5/2023 3:12:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نفى الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم الثلاثاء، ما تم تدواله في تقارير كييف المضللة حول سقوط مسيرات روسية على أراضي رومانيا، مؤكدا السيطرة الكاملة على الوضع على الحدود.
وقال يوهانيس ردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كانت "رومانيا تخفي أي شيء بخصوص الموضوع": "أستطيع أن أقول لكم إنه لم يكن هناك أي حادث، ولا أي مسيرة، أو أي حطام انتهى به الأمر على أراضي رومانيا".
وأضاف: "نمارس السيطرة الكاملة على الحدود والمجال الجوي، وقمنا بفحص كل شيء، ويمكنني طمأنة السكان بشأن ذلك، لم يسقط أي شيء على أراضي رومانيا.. حقيقة نحن نشعر بالقلق لأن العمليات تقع على مسافة قصيرة من الحدود الرومانية، ومع ذلك، نحن يقظون ومنتبهون ومحميون بشكل جيد للغاية".
وأوضح: "نحن نعرف بالضبط ما يجب القيام به إذا سقط شيء ما.. هذه ليست معلومات مفتوحة، ولكن لدينا سيناريو لأي احتمال".

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