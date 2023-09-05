تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء
التاريخ
9/5/2023 3:12:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قالت ادارة الارصاد الجوية ان سيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية ، وحارة في باقي المناطق ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ليـــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
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