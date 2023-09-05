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الاتحاد الدولي للسباحة يرفع الحظر عن الروس والبيلاروس

9/5/2023 3:12:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الاتحاد الدولي للسباحة، يوم الثلاثاء، رفع حظر الإيقاف عن السباحين الروس والبيلاروس والسماح لهم مجددا بالمشاركة في مسابقاته الدولية تحت علم محايد.
واستبعد رياضيو البلدين عن مسابقات السباحة الدولية منذ فبراير 2022 على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال الاتحاد الدولي في بيان إنه "بعد مشاورات ومداولات مكثفة"، قرر "بالإجماع" سلسلة معايير تسمح للرياضيين الروس والبيلاروس بـ "المشاركة في المسابقات العالمية للألعاب المائية المستقبلية كرياضيين محايدين".
ويتفق هذا الموقف مع التوصية التي أصدرتها اللجنة الأولمبية الدولية في الربيع الفائت، بإعادة إشراك الرياضيين الروس والبيلاروس في النشاطات والمسابقات الدولية تحت ضوابط معينة، بما في ذلك التنافس تحت علم محايد وعدم تقديم أي دعم للعملية العسكرية.

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