الاتحاد الدولي للسباحة يرفع الحظر عن الروس والبيلاروس
التاريخ
9/5/2023 3:12:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أعلن الاتحاد الدولي للسباحة، يوم الثلاثاء، رفع حظر الإيقاف عن السباحين الروس والبيلاروس والسماح لهم مجددا بالمشاركة في مسابقاته الدولية تحت علم محايد.
واستبعد رياضيو البلدين عن مسابقات السباحة الدولية منذ فبراير 2022 على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال الاتحاد الدولي في بيان إنه "بعد مشاورات ومداولات مكثفة"، قرر "بالإجماع" سلسلة معايير تسمح للرياضيين الروس والبيلاروس بـ "المشاركة في المسابقات العالمية للألعاب المائية المستقبلية كرياضيين محايدين".
ويتفق هذا الموقف مع التوصية التي أصدرتها اللجنة الأولمبية الدولية في الربيع الفائت، بإعادة إشراك الرياضيين الروس والبيلاروس في النشاطات والمسابقات الدولية تحت ضوابط معينة، بما في ذلك التنافس تحت علم محايد وعدم تقديم أي دعم للعملية العسكرية.
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