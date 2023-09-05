

وفي السابق، واجهت آبل غرامات وتسوية بقيمة 115 مليون دولار بسبب جدل حول "عمل البطارية"، وإبطاء الهواتف القديمة عمدا، على الرغم من أن الشركة قالت إن ذلك كان من أجل الحفاظ على بطارياتها.

ولطالما اعتقد مستخدمو هواتف "آيفون"، أن تحديثات نظام التشغيل iOS مع إطلاق هاتف جديد، يمكن أن تؤدي إلى إبطاء الأجهزة القديمة. إلا أن هناك خطوات ينبغي اتخاذها، حسبما قال أحد خبراء تجديد الهواتف لموقع "ديلي ميل".

- إيقاف التطبيقات التي تؤدي إلى إبطاء هاتفك

تميل تطبيقات هاتف "آيفون" إلى استهلاك كميات كبيرة من موارد ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، ووحدة المعالجة المركزية أثناء استمرار عملها في الخلفية، وغالبا دون علم المستخدم.

- تحقق من صحة البطارية

قال شارون إن بطء جهاز "آيفون" قد يكون بسبب مشكلة في البطارية.

وإذا كنت تستخدم "آيفون 6" أو إصدارا أحدث (مع إصدار حديث من iOS)، فانتقل إلى الإعدادات > البطارية > حالة البطارية لعرض السعة القصوى للبطارية. (ينبغي أن تكون بين 0 و100٪).

وأوضح شارون أن بطارية "آبل" النموذجية يجب أن تحافظ على ما يصل إلى 80% من سعتها الأصلية. ومع تقدم عمر البطارية، قد تنخفض هذه النسبة، ما يؤدي إلى عدم قدرتها على الاحتفاظ بالشحن.

- تحقق من ذروة الأداء

كشف شارون أنه "ضمن قسم "صحة البطارية"، من المفيد أيضا إلقاء نظرة على "ذروة الأداء".

يقدم هذا المقياس الخاص معلومات قيمة حول أداء البطارية، لكشف مدى صحة عملها.

إذا لاحظت أي خلل في بطاريتك، فقد يكون من الحكمة التفكير في اختيار بديل لها.

- سعة التخزين

قال شارون إن بطء أداء "آيفون" يمكن أن ينبع من سعة التخزين المحدودة، ما يؤدي إلى التأثير على أداء وحدة المعالجة المركزية وإبطاء هاتفك.