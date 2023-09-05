التعليم العالي تعلن عن موعد عقد امتحان المفاضلة - رابط



. موعد عقد الامتحان : يوم الاثنين الموافق 11-9-2023 وفقاً للترتيبات التالية :

. يبدأ الامتحان في تمام الساعة (10) العاشرة صباحاً، ويستمر لمدة ساعتين حتى الساعة (12) الثانية عشرة ظهراً.

. مكان عقد الامتحان: الجامعة الأردنية، مجمع القاعات الحاسوبية (Student.com)الموجود في كلية إدارة الأعمال.

. يغطي امتحان المفاضلــة المواد العلميـــة الآتية: الفيزيـــاء، والكيميـــاء، والأحيـــاء، والرياضـــيات.

. ملاحظات في غاية الأهمية:

- يكون الدخول إلى الحرم الجامعي للجامعة الأردنية من خلال البوابة الشمالية فقط.

- الامتحان محوسب ويتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.

- على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية ساريـــة المفعول.

- يحظر على الطالب إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان، ويجب عليه إحضار آلة حاسبة.

- تتمنى الوزارة على الطلبة الحضور إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور معهم، حيث لن يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي كما أنه لا تتوفر أماكن مريحة لاستقبالهم فيها.



ملاحظة هامة جداً : إن عدم إستدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول ولكن لا يوجد تساوي معدل مع طلبة آخرين.

للإطلاع على أسماء الطلبة (مرتبين أبجدياً) المدعوين للامتحان الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:

