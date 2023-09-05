Wednesday, 06 September 2023 02:19 GMT

التعليم العالي تعلن عن موعد عقد امتحان المفاضلة - رابط

9/5/2023 3:12:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي عن موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة المقرر للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة العربية للعام الجامعي 2023-2024.


. موعد عقد الامتحان : يوم الاثنين الموافق 11-9-2023 وفقاً للترتيبات التالية :
. يبدأ الامتحان في تمام الساعة (10) العاشرة صباحاً، ويستمر لمدة ساعتين حتى الساعة (12) الثانية عشرة ظهراً.
. مكان عقد الامتحان: الجامعة الأردنية، مجمع القاعات الحاسوبية (Student.com)الموجود في كلية إدارة الأعمال.
. يغطي امتحان المفاضلــة المواد العلميـــة الآتية: الفيزيـــاء، والكيميـــاء، والأحيـــاء، والرياضـــيات.
. ملاحظات في غاية الأهمية:
- يكون الدخول إلى الحرم الجامعي للجامعة الأردنية من خلال البوابة الشمالية فقط.
- الامتحان محوسب ويتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.
- على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية ساريـــة المفعول.
- يحظر على الطالب إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان، ويجب عليه إحضار آلة حاسبة.
- تتمنى الوزارة على الطلبة الحضور إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور معهم، حيث لن يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي كما أنه لا تتوفر أماكن مريحة لاستقبالهم فيها.


ملاحظة هامة جداً : إن عدم إستدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول ولكن لا يوجد تساوي معدل مع طلبة آخرين.
للإطلاع على أسماء الطلبة (مرتبين أبجدياً) المدعوين للامتحان الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:

MENAFN05092023000208011052ID1107011614

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث