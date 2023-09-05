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مصر.. توقع انخفاض قيمة الجنيه وتفاقم الديون بعد الانتخابات الرئاسية

9/5/2023 3:11:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت مساعدة وزير المالية الأسبق في مصر شيرين الشواربي إن من المتوقع حدوث خفض جديد لسعر الصرف تحديدا بعد الانتخابات الرئاسية، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الديون.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تحت عنوان "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي" والتي تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني.
وأضافت الشواربي: "نحتاج إلى تغيير سياستنا بهدف تبني سياسات واضحة تعطي إشارات للمواطن بأن الدولة ستدير ملف الدين بالشكل المتعارف عليه حتى لا نقع في مشكلة أكبر".
وتابعت: "يجب أن نعترف بأن الوضع غير مطمئن وهناك أزمة سيولة فعلية".
وقد ارتفع الدين المصري في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8% ليصل إلى 6.86 تريليون جنيه (222.18 مليار دولار)، مقابل 6.352 تريليون في الربع الأخير من 2022، بحسب أحدث بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وبحسب البيانات، ارتفع أيضا الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022، عندما سجل 162.928 مليار دولار.

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