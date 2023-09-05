3 كلاب في مهمة لا يخوضها سوى البشر

تُعرف هذه المقطوعة بوجود نباح الكلاب فيها، لكنها نادرًا ما تُعزف بهذا الأسلوب، حيث تُفضل الفرق الموسيقية عادةً الاستعانة بنُباح مُسجّل.

واختيرت الكلاب الثلاثة المشاركة في العرض - سوفوس وكوكي وسيكا - نتيجة اختبار أُجري الربيع الماضي لمهاراتها في النباح.

وخضعت الكلاب لتدريبات مكثفة مع أصحابها، الذين استخدموا طعام الكلاب كمكافأة لحثها على النباح بالتزامن مع الإيقاعات التي تعزفها الفرقة الموسيقية.

ويتضمن القسم الأخير من المقطوعة أصوات ملاحقة ثم طلقات نارية، ثم تبدأ الكلاب بالنباح.

ويقول رئيس الأوركسترا أندرياس فيتو إنّ هذا العنصر سيضيف إلى المقطوعة "إثارة وتشويقاً".

خلال جلسة تدريبية أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية، استمعت الكلاب إلى الجزء الأول من المقطوعة وهي موجودة في الجزء الخلفي من المسرح قبل أن ينقلها أصحابها إلى المقدمة.

تقول هيلي لوفرينغ، صاحبة الكلبة "كوكي": "لو تعيّن عليّ أن أكون بمفردي لكان سينتابني توتر كبير، لكنّ الأنظار كلها على الكلبة، فهي النجمة".

وتضيف لوفرينغ، البالغة من العمر 60 عامًا: "أنا خلفها ومعي كل الأطعمة التي تحبها".

وستُعزف "هانتينغ سيمفوني" مع الكلاب المشاركة في العرض الذي سيُقام الأحد المقبل في أكاديمية الموسيقى الملكية الدنماركية في كوبنهاغن.