3 كلاب في مهمة لا يخوضها سوى البشر
التاريخ
9/5/2023 3:07:14 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - في كوبنهاغن، عاصمة الدنمارك، تستعد كلاب أوركسترا الحجرة الدنماركية للمشاركة في عرض نادر لمقطوعة "هانتينغ سيمفوني" القصيرة لليوبولد موتسارت والد فولفغانغ أماديوس موتسارت.
تُعرف هذه المقطوعة بوجود نباح الكلاب فيها، لكنها نادرًا ما تُعزف بهذا الأسلوب، حيث تُفضل الفرق الموسيقية عادةً الاستعانة بنُباح مُسجّل.
واختيرت الكلاب الثلاثة المشاركة في العرض - سوفوس وكوكي وسيكا - نتيجة اختبار أُجري الربيع الماضي لمهاراتها في النباح.
وخضعت الكلاب لتدريبات مكثفة مع أصحابها، الذين استخدموا طعام الكلاب كمكافأة لحثها على النباح بالتزامن مع الإيقاعات التي تعزفها الفرقة الموسيقية.
ويتضمن القسم الأخير من المقطوعة أصوات ملاحقة ثم طلقات نارية، ثم تبدأ الكلاب بالنباح.
ويقول رئيس الأوركسترا أندرياس فيتو إنّ هذا العنصر سيضيف إلى المقطوعة "إثارة وتشويقاً".
خلال جلسة تدريبية أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية، استمعت الكلاب إلى الجزء الأول من المقطوعة وهي موجودة في الجزء الخلفي من المسرح قبل أن ينقلها أصحابها إلى المقدمة.
تقول هيلي لوفرينغ، صاحبة الكلبة "كوكي": "لو تعيّن عليّ أن أكون بمفردي لكان سينتابني توتر كبير، لكنّ الأنظار كلها على الكلبة، فهي النجمة".
وتضيف لوفرينغ، البالغة من العمر 60 عامًا: "أنا خلفها ومعي كل الأطعمة التي تحبها".
وستُعزف "هانتينغ سيمفوني" مع الكلاب المشاركة في العرض الذي سيُقام الأحد المقبل في أكاديمية الموسيقى الملكية الدنماركية في كوبنهاغن.
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