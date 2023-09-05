البابايا كنز فوائد صحية بين يديك

. تساهم في علاج الإمساك نظراً لغناها بالفيتامينات A وC، ومضادات الأكسدة والألياف.

. غنية بالألياف الغذائية، والتي يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد على فقدان الوزن.

. غنية بالكاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة الذي يعمل على توازن الهرمونات الشبيهة بالإستروجين، والتي يمكن أن تقلل من تقلصات الدورة الشهرية وتعزز انتظامها.

. تساهم في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم.

. تساعد في القضاء على الديدان المعوية والبكتيريا وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، كما أن محتواها الغني بالألياف ينظم حركة الأمعاء ويمنع الإمساك.

. يساعد على تقوية جهاز المناعة، وذلك لاحتوائه على فيتامين C.

. مصدر للبوليفينول، ومضادات الأكسدة القوية التي تحمي من أنواع مختلفة من السرطان