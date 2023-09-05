البابايا كنز فوائد صحية بين يديك

البابايا كنز فوائد صحية بين يديك
التاريخ
9/5/2023 3:07:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - البابايا من الفواكه الاستوائية المتميزة بقشرتها خضراء اللون ولبها الأصفر..كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية والتي تقدم للجسم العديد من الفوائد الصحية، سنتعرف عليها تالياً:
. تساهم في علاج الإمساك نظراً لغناها بالفيتامينات A وC، ومضادات الأكسدة والألياف.
. غنية بالألياف الغذائية، والتي يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد على فقدان الوزن.
. غنية بالكاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة الذي يعمل على توازن الهرمونات الشبيهة بالإستروجين، والتي يمكن أن تقلل من تقلصات الدورة الشهرية وتعزز انتظامها.
. تساهم في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم.
. تساعد في القضاء على الديدان المعوية والبكتيريا وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، كما أن محتواها الغني بالألياف ينظم حركة الأمعاء ويمنع الإمساك.
. يساعد على تقوية جهاز المناعة، وذلك لاحتوائه على فيتامين C.
. مصدر للبوليفينول، ومضادات الأكسدة القوية التي تحمي من أنواع مختلفة من السرطان
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