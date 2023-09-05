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البابايا كنز فوائد صحية بين يديك

9/5/2023 3:07:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - البابايا من الفواكه الاستوائية المتميزة بقشرتها خضراء اللون ولبها الأصفر..كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية والتي تقدم للجسم العديد من الفوائد الصحية، سنتعرف عليها تالياً:

. تساهم في علاج الإمساك نظراً لغناها بالفيتامينات A وC، ومضادات الأكسدة والألياف.

. غنية بالألياف الغذائية، والتي يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد على فقدان الوزن.

. غنية بالكاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة الذي يعمل على توازن الهرمونات الشبيهة بالإستروجين، والتي يمكن أن تقلل من تقلصات الدورة الشهرية وتعزز انتظامها.

. تساهم في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم.

. تساعد في القضاء على الديدان المعوية والبكتيريا وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، كما أن محتواها الغني بالألياف ينظم حركة الأمعاء ويمنع الإمساك.

. يساعد على تقوية جهاز المناعة، وذلك لاحتوائه على فيتامين C.

. مصدر للبوليفينول، ومضادات الأكسدة القوية التي تحمي من أنواع مختلفة من السرطان

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