كسر الترقوة.. الإسعافات الأولية وطرق العلاج

وتتحدث نشرة المعهد عن الإسعافات الأولية في حال حدوث كسر عظمة الترقوة، والعلامات والأعراض، وإجراءات التشخيص والتشخيص التفريقي، إضافة إلى طرق العلاج التي قد تكون جراحية، أو من خلال الإدارة التحفظية مع تثبيت موقع الكسر وإعادة التأهيل اللاحق.

تمثل كسور الترقوة حوالي 2.6 بالمائة من جميع أنواع الكسور. تحدث الذروة عند الأطفال والشباب. يحدث أكثر من ثلث كسور الترقوة عند الذكور بين سن 13 و 20 عامًا، بينما تحدث 20 بالمائة من كسور الترقوة عند النساء في نفس الفئة العمرية. ينخفض ​​معدل الإصابة خلال العقود اللاحقة قبل أن يرتفع مرة أخرى عند كبار السن من الرجال والنساء.



الترقوة هي أول عظمة في الهيكل العظمي للإنسان تتعظم. إنها بمثابة الوصلة العظمية الوحيدة بين الذراع والجذع.





تم تصنيف كسور الترقوة إلى ثلاث مجموعات بناءً على موقع الكسر:

- المجموعة الأولى تتكون من كسور الثلث الأوسط

- المجموعة الثانية من الثلث البعيد

- المجموعة الثالثة من الثلث القريب





آلية الإصابة:

ما يقرب من 87 في المائة من كسور الترقوة ناتجة عن السقوط على الكتف. تشكل حوادث المرور والرياضة أكثر أسباب الكسور بين الشباب. من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور، تحدث 39 بالمائة بين راكبي الدراجات، و 26 بالمائة في سائقي السيارات أو الركاب، و 17 بالمائة في المشاة، و 17 بالمائة في سائقي الدراجات النارية.

تشمل الأسباب غير المعتادة لكسور الترقوة الضربة المباشرة من جسم ما إلى الترقوة (7 بالمائة) والصدمة غير المباشرة من السقوط على يد ممدودة (6 بالمائة).





العلامات والأعراض:

قد يظهر على المريض العلامات والأعراض التالية:

- قد يبلّغ المريض عن صوت طقطقة أو تكسير عند حدوث الإصابة.

- قد يظهر الكتف قصيراً بالنسبة للجانب الآخر وقد يتدلى.

- يمكن ملاحظة التورم والكدمات فوق الترقوة المصابة.

- يمكن ملاحظة الرضوض فوق الترقوة، مما يشير إلى أن الكسر كان من آلية مباشرة.

- يمكن ملاحظة الخرق الناتج عن الكسر الذي يحتك ببعضه بعضٍ عند لمسه.

- قد يشير صعوبة التنفس أو تضاؤل ​​أصوات التنفس في الجانب المصاب إلى إصابة رئوية، مثل استرواح الصدر.

- قد يكشف جس الكتف والأضلاع عن إصابة مصاحبة.

- قد يشير تكويم الجلد في موقع الكسر إلى حدوث كسر مفتوح وشيك، والذي يتطلب غالبًا تثبيتًا جراحيًا.

- عدم المقدرة على استخدام الذراع على الجانب المصاب.

- قد يصاحب الكسر خلل وظيفي عصبي.

- قد يشير الركود الوريدي وتغير اللون والتورم حول الترقوة إلى إصابة وريدية تحت الترقوة.





إجراءات التشخيص والتشخيص التفريقي:

غالبًا ما يتم التشخيص من خلال التاريخ المرضي والفحص البدني.

يشمل التشخيص التفريقي لكسر الترقوة عدة حالات مثل إصابة المفصل الأخرمي الترقوي، وكسر الضلع، والكسر الكتفي، وخلع الكتف. يجب أيضًا تقييم المضاعفات المحتملة لكسور الترقوة بشكل كامل، بما في ذلك استرواح الصدر وإصابة الأوعية الدموية تحت الترقوة.

يتم إجراء الدراسات المخبرية في حالات كسور الترقوة وفقًا لشدة الصدمة. في حالة الاشتباه بإصابة الأوعية الدموية، احصل على تعداد دم كامل (CBC) للتحقق من قيم الهيموغلوبين والهيماتوكريت. إذا تم الاشتباه في إصابة رئوية أو تحديدها، فقم بإجراء اختبار غازات الدم الشرياني (ABG) وصورة خلفية للصدر(PA).

دراسات التصوير الأخرى التي يمكن استخدامها في تقييم كسر الترقوة ما يلي:

- التصوير الشعاعي للترقوة والكتف.

- التصوير المقطعي المحوسب (CT) مع التصوير ثلاثي الأبعاد (3D).

- تصوير الشرايين.

- الموجات فوق الصوتية.





العلاج:

يتم التعامل مع كسر الترقوة إما جراحيًا أو تحفظًيا استنادًا إلى عوامل مختلفة بما في ذلك موقع وطبيعة الكسر والتأثيرات الوعائية العصبية.

تقليديا، تتم إدارة كسور الترقوة من خلال الإدارة التحفظية مع تثبيت موقع الكسر وإعادة التأهيل اللاحق. لكن العلاج المتحفظ للكسور في منتصف عظم الترقوة تؤدي إلى زيادة معدلات إعادة الإصابة، وزيادة الوقت اللازم إلى االعودة لممارسة لرياضة ووظيفة الكتف غير المثالية، مما ينتج عنه خلل الحركة.

لذلك بالنسبة للفرد الرياضي، يتم إجراء التدخل الجراحي بشكل روتيني للكسور الجانبية المُزاحة ويوصى به لكسور منتصف عظمة الترقوة التي يتم إزاحتها بالكامل أو تقصيرها 2 سم أو تفتيتها.





العلاج الجراحي:

الهدف الرئيسي من هذا العلاج هو تحقيق دعامة الترقوة الملتئمة في وضع تشريحي طبيعي قدر الإمكان.

مؤشرات العلاج الجراحي لكسور الترقوة هي:

- النزوح الشديد الناجم عن التفتت.

- أعراض عدم الالتئام مثل حدوث خلل وظيفي.

- إصابة الأوعية الدموية والأعصاب.

- فتح الكسر.

- النوع الثاني من كسر الترقوة القاصي (النازح).

- الصدمات المتعددة، عندما تكون حركة المرضى مرغوبة وتكون طرق التثبيت المغلقة غير عملية أو ممكنة.

- عدم القدرة على تحمل الشلل المغلق مثل المشاكل العصبية لمرض باركنسون واضطرابات النوبات.



أسباب تجميلية.





يشمل الإجراء الجراحي:

- التثبيت الداخلي بالصفائح والمسامير. ( الاكثر انتشارا).

- التثبيت داخل النخاع.





الإسعافات الأولية في حال حدوث كسر في الترقوة:

مبدأ (POLICE) هو وسيلة إسعافات أولية حديثة/معدلة لعلاج إصابات العضلات والعظام.

هذا الاختصار يرمز إلى الحماية والتحميل الأمثل والضغط

واستخدام الثلج و الرفع. يعزز ويوجه التحميل الآمن والفعال في إدارة إصابات الأنسجة الرخوة الحادة.





1 - الحماية (Protection):

تؤكد الحماية على أهمية تجنب المزيد من تلف الأنسجة، ولكنها لا تعني عدم الحركة إلى أجل غير مسمى.



قد يعني هذا استخدام عكازات لحماية الطرف السفلي المصاب، أثناء الانخراط بنشاط في المهام اليومية.









2 - التحميل الأمثل (Optimal Loading):

التحميل الأمثل سيحفز عملية الشفاء لأن العظام والأوتار والأربطة والعضلات تتطلب جميعها بعض التحميل لتحفيز الشفاء. يتم التحميل الأمثل عن طريق استخدام تدخل العلاج الميكانيكي ويتضمن مجموعة واسعة من التقنيات اليدوية المتاحة حاليًا. "من العكازات، والدعامات، المرتبطة تقليديًا بالراحة، قد يكون لها دور أكبر في ضبط وتنظيم التحميل الأمثل في المراحل الأولى من إعادة التأهيل".

يمكن أن يساعد المقدار الصحيح من النشاط في إدارة الوذمة.





3 - الثلج (Ice):

العلاج بالثلج، المعروف أيضًا باسم العلاج بالتبريد، يقلل من استقلاب الأنسجة ويسبب انقباض الأوعية الدموية. هذا التغيير الفسيولوجي يبطئ ويمنع المزيد من التورم. يقلل الثلج أيضًا من انتشار المحفزات العصبية للألم في الدماغ والتي يمكن أن تقلل الألم وتشنج العضلات. ومع ذلك، فإن تطبيق العلاج بالتبريد لفترة طويلة يمكن أن يضر بعملية الشفاء.

يمكن أن يتفاقم الضرر إذا انخفض تدفق الدم بشكل مفرط وزاد خطر الإصابة بحروق الجلد وتلف الأعصاب مع تطبيق الثلج لفترة طويلة. هناك أدلة محدودة تحيط بالجرعة المناسبة للعلاج بالتبريد في الإصابات الحادة، لكن المراجعات المنهجية تشير إلى أن العلاج بالثلج لمدة 10 دقائق جنبًا إلى جنب مع فترات مدتها 10 دقائق بدون ثلج هو الأكثر فعالية. توخى الحذر عند استخدام العلاج بالتبريد في الأشخاص الذين يعانون من فرط الحساسية للبرد (مثل متلازمة رينود، والسكري) والمرضى الذين يعانون من قصور في الدورة الدموية. يوصى بلف الثلج بمنشفة أو قطعة قماش مبللة لتقليل مخاطر تلف الأعصاب السطحية أو الجلد.





4 - الضغط (Compression):

يعمل الضغط على منع المزيد من الوذمة (التورم) نتيجة لعملية الالتهاب وأيضًا عن طريق تقليل النزيف في موقع تلف الأنسجة. يجب استخدام ضمادة مرنة لتوفير قوة ضغط مريحة دون التسبب في الألم أو تضييق الأوعية الدموية حتى نقطة الانسداد. يجب أن يبدأ التضميد بعيدًا عن الإصابة ويتحرك بشكل قريب.

5 - الرفع (Elevation): الرفعُ سيمنع الانتفاخَ عن طريق زيادة العَودة الوريدية إلى الدوران الجهازي، وتقليل الضغط الهيدروستاتيكي وبالتالي تقليل الوذمة وتسهيل إزالة مواد التحطم/التحلل من موقع الإصابة. تأكد من أن الطرف السفلي فوق مستوى الحوض.