4 أسباب خطيرة تجعل طفلك يصاب بديدان البطن





كيف تحدث الإصابة بديدان البطن عند الأطفال ؟

وتنتشر الإصابة بديدان البطن بحلول فصل الصيف، وخروج الأطفال في الأماكن العامة، وفقا لما نشر في موقع“هيلث لاين” الطبي.

و تحدث الإصابة بديدان البطن المعوية نتيجة الإصابة المعدية من تناول الأطفال للأطعمة من خلال تناول الأطعمة مع شخص مصاب بالديدان، ومن خلال الأسباب التالية، وتشمل :

_ تناول الطعام الملوث.

_ عدم غسل اليدين قبل تناول الطعام.

_ قضم الأظافر بالفم.

_ تناول الطعام غير المطبوخ جيداً؛ حيث أن غالباً ما تكون الديدان المعوية موجودة على الأطعمة والنباتات غير المطهية.