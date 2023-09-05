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4 أسباب خطيرة تجعل طفلك يصاب بديدان البطن

9/5/2023 3:07:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تعتبر ديدان البطن هي مرض يصاب به الكثير من الأطفال والبالغين، بسبب بعض العادات السيئة والخاطئة في الحياة اليومية، مثل شرب وتناول الماء والطعام الملوث، أو عن طريق قضم الأظافر بالفم، فتسبب في الإصابة بالديدان المعوية.


كيف تحدث الإصابة بديدان البطن عند الأطفال ؟

وتنتشر الإصابة بديدان البطن بحلول فصل الصيف، وخروج الأطفال في الأماكن العامة، وفقا لما نشر في موقع“هيلث لاين” الطبي.

و تحدث الإصابة بديدان البطن المعوية نتيجة الإصابة المعدية من تناول الأطفال للأطعمة من خلال تناول الأطعمة مع شخص مصاب بالديدان، ومن خلال الأسباب التالية، وتشمل :

_ تناول الطعام الملوث.

_ عدم غسل اليدين قبل تناول الطعام.

_ قضم الأظافر بالفم.

_ تناول الطعام غير المطبوخ جيداً؛ حيث أن غالباً ما تكون الديدان المعوية موجودة على الأطعمة والنباتات غير المطهية.

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