الروائح الكريهة ببعض مناطق الجسم تشير لأمراض خطيرة

من الأسباب الشائعة لروائح الفم الكريهة (رائحة النفس الكريهة) تشمل:

1. سوء النظافة الفموية: عدم التفريش والاستخدام الغير صحيح للخيط الطبي يمكن أن يؤدي إلى تراكم البكتيريا في الفم وبقايا الطعام، مما يسبب رائحة كريهة.

2. التهاب اللثة: اللثة الملتهبة قد تكون نتيجة لتراكم البكتيريا وتكون الجير على الأسنان، وتسبب رائحة كريهة ونزيف اللثة.

3. التسوس السني: الأسنان المصابة بالتسوس قد تسبب رائحة كريهة نتيجة لتحلل الأنسجة السنية.

أما بالنسبة لروائح القدم الكريهة، فإنها غالبًا ما تكون نتيجة للتعرق الزائد وتكاثر البكتيريا في المنطقة، وفيما يلي بعض الأسباب الشائعة لروائح القدم الكريهة وفقا لما نشره موقع هيلثي.



1. التعرق الزائد: العرق الزائد في القدمين يخلق بيئة رطبة تسهل تكاثر البكتيريا وتسبب رائحة كريهة.

2. الفطريات: الإصابة بالفطريات في القدمين (مثل قدم الرياضي) قد تسبب رائحة كريهة وحكة واحمرار.

3. ارتداء الأحذية غير المناسبة: ارتداء الأحذية المغلقة والجوارب الغير مناسبة قد يمنع التهوية الجيدة للقدمين ويزيد من تراكم الرطوبة والروائح الكريهة.

أما بالنسبة لروائح تحت الإبط الكريهة، فعادة ما تكون نتيجة للعرق وتفاعله مع البكتيريا الموجودة على الجلد. وفيما يلي بعض الأسباب الشائعة لروائح تحت الإبط الكريهة:

1. العرق الزائد: التعرق الزائد في منطقة الإبط يخلق بيئة رطبة تسهل تكاثر البكتيريا وتسبب رائحة كريهة.

2. البكتيريا: البكتيريا الموجودة طبيعيًا على الجلد تتفاعل مع العرق وتنتج مواد كيميائية تسبب رائحة كريهة.

3. التهاب الجلد: التهاب الجلد في منطقة الإبط قد يكون نتيجة لتهيج الجلد أو الإصابة بالفطريات، ويمكن أن يسبب رائحة كريهة.

في بعض الحالات، رائحة الفم الكريهة أو رائحة القدم أو تحت الإبط الكريهة قد تكون نتيجة لمشكلة صحية أكثر خطورة. على سبيل المثال، قد يكون هناك عدوى أو تلوث في الفم أو القدمين أو تحت الإبط يتطلب تدخل طبي، لذا، إذا كنت تعاني من رائحة غير طبيعية ومستمرة في هذه المناطق، فإنه ينصح بزيارة الطبيب للتشخيص الدقيق وتوجيهك للعلاج المناسب إن لزم الأمر.