القسط الهندي.. بين الفوائد والأضرار

القسط الهندي.. بين الفوائد والأضرار
التاريخ
9/5/2023 3:07:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - لسنوات عديدة، تم استخدام القسط في العديد من العلاجات الطبية في الهند، مما جعله عشباً بارزاً في التقاليد الطبية في البلاد... وفي السطور نبين فوائد وأضرار القسط الهندي:
1- غني بمواد كيميائية تقتل الديدان الأسطوانية أو الخيطية.
2- يساهم في علاج الاضطرابات المعوية حيث يساعد على شفاء التقرحات الشديدة وتسريع شفائها.
3- فعّال في علاج أمراض الجهاز التنفسي حيث يساعد على منع ضيق الشعب الهوائية، ويعالج أعراض التهابات الجهاز التنفسي المختلفة.
4. يساعد على تنشيط وتحفيز الجهاز الهضمي
كما أنه طارد للريح وله خصائص قابضة تعزز صحة الجهاز الهضمي.
5- له خصائص مطهرة وشفائية تساعد على تهدئة الالتهابات ومكافحة نمو البكتيريا والجراثيم، مما يجعله مساعداً كبيراً في علاج الكوليرا.
6- يساهم في الوقاية من علامات الشيخوخة بفضل مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها، والتي تحارب الجذور الحرة وبالتالي تؤخر ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع العمرية.
7- يعالج الغازات والامتلاء واضطرابات الرئة وعسر البلع.
8- يعالج ضمور الأنسجة العضلية المتحللة، والروماتيزم.
9- يساعد على خفض مستويات السكر في الدم.
9- يساعد على تسريع عملية الشفاء، يستخدم مسحوقه كمرهم قابض.
أضرار القسط الهندي يعتبر القسط الهندي آمن للعديد من الناس عندما يؤخذ عن طريق الفم ولا يحتوي على حمض الأرسطولوشيك والذي قد يؤدي إلى النتائج التالية:
. تلف الكلى.
. مصاب بالسرطان.
لذلك، ينصح بشكل عام بعدم استخدام أي منتج يحتوي على القسط الهندي إذا لم يمكن إثبات خلوه من حمض الأرسطولوشيك.
MENAFN05092023000151011027ID1107011474
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.