القسط الهندي.. بين الفوائد والأضرار

1- غني بمواد كيميائية تقتل الديدان الأسطوانية أو الخيطية.

2- يساهم في علاج الاضطرابات المعوية حيث يساعد على شفاء التقرحات الشديدة وتسريع شفائها.

3- فعّال في علاج أمراض الجهاز التنفسي حيث يساعد على منع ضيق الشعب الهوائية، ويعالج أعراض التهابات الجهاز التنفسي المختلفة.

4. يساعد على تنشيط وتحفيز الجهاز الهضمي

كما أنه طارد للريح وله خصائص قابضة تعزز صحة الجهاز الهضمي.

5- له خصائص مطهرة وشفائية تساعد على تهدئة الالتهابات ومكافحة نمو البكتيريا والجراثيم، مما يجعله مساعداً كبيراً في علاج الكوليرا.

6- يساهم في الوقاية من علامات الشيخوخة بفضل مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها، والتي تحارب الجذور الحرة وبالتالي تؤخر ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع العمرية.

7- يعالج الغازات والامتلاء واضطرابات الرئة وعسر البلع.

8- يعالج ضمور الأنسجة العضلية المتحللة، والروماتيزم.

9- يساعد على خفض مستويات السكر في الدم.

9- يساعد على تسريع عملية الشفاء، يستخدم مسحوقه كمرهم قابض.

أضرار القسط الهندي يعتبر القسط الهندي آمن للعديد من الناس عندما يؤخذ عن طريق الفم ولا يحتوي على حمض الأرسطولوشيك والذي قد يؤدي إلى النتائج التالية:

. تلف الكلى.

. مصاب بالسرطان.

لذلك، ينصح بشكل عام بعدم استخدام أي منتج يحتوي على القسط الهندي إذا لم يمكن إثبات خلوه من حمض الأرسطولوشيك.