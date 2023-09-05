جنين القمح .. متعدد الاستعمالات والفوائد

(MENAFN- Khaberni) خبرني - الرشيم هو التسمية العلمية التي تطلق على
جنين القمح والمستخرج من نواة حبة القمح، يحتوي على حمض أوميجا، والألياف الغذائيّة، والكربوهيدرات، والأحماض الدهنية، والبروتين، والفيتامينات كفيتامين ب، وفيتامين B6، وفيتامين هـ، وفيتامين B المركب، والأملاح المعدنيّة كالمنجنيز، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والفسفور، والزنك، والمغنيسيوم، والسلينوم، والحديد.
أما عن فوائد ه فهي متعددة وإليكم أبرزها:
يكافح السمنة ويحاربها.
يعطي الجسم الشعور بالشبع لاحتوائه على نسبة جيدة من الألياف الغذائيّة.
يحرق الدهون المتراكمة داخل الجسم.
لصحة الأطفال فهو يساعد في بناء عظامهم بشكل سليم، ويغذّي أنسجة أجسامهم جيداً لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات، والأملاح المعدنية، أيضاً يقوّي ذاكرتهم وينشّطها، ويعطيهم النشاط والحيوية لاحتوائه على السعرات الحراريّة، إضافة إلى ذلك يليّن المعدة، ويكافح الإمساك.
للصحة العامة
ينقي الدم، ويخفض من ارتفاع ضغط الدم العالي.
يقلل من مستوى السكر في الدم، ويقلل من مستوى الكولسترول الضار في الجسم.
يقوّي الأعصاب، ويقي الدماغ من مرض الزهايمر.
يدرّ البول، ويفتت الحصوات المتراكمة على الكليتين.
يحمي الأنسجة من التلف، كما أنّه يزيد من الخصوبة.
يعالج الإمساك، وأيضاً يقتل الخلايا الخبيثة، ويحلل الأورام.
يساعد على التئام الجروح بسرعة، ويخفّف آثار الشيخوخة المبكّرة.
يقي القلب من عدة أمراض كتصلّب الشرايين، والجلطات القلبية، وينظّف مجرى المسالك البولية.
يعطي الجسم الطاقة والنشاط والحيوية.
يعالج اليرقان، والسعال، والحكة الجلدية، والربو.
للجهاز الهضمي:
يحسن عملية الأيض.
يزيد من نموّ البكتيرية المعوية.
يعالج الحموضة الزائدة في المعدة.
للبشرة:
يحميها من الآثار الضارّة التي تسبّبها الشمس، والمواد التجميلية.
يعالج كلاً من: التجاعيد، والندبات، وحروق الشمس.
يزيل الحبوب والبثور وآثارهما، كما أنّه يزيل الخلايا الميّتة، ويذهب الكلف.
يمنح البشرة الحيويّة والنضارة، وأيضاً ينظّفها ويرطّبها.
للشعر:
يحميه من التساقط، ويكافح مشكلة الصلع.
يجعل الشعر حيوياً وصحياً خالياً من التقّصف والتلف.
يؤخّر ظهور الشعر الأشيب، ويزيد من تدفّق الدم إلى فروة الرأس.
يغذّي البصيلات من الجذور، ويعزّز نموّ الشعر من جديد.
يعالج قشرة الرأس البيضاء.