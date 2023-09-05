جنين القمح .. متعدد الاستعمالات والفوائد

أما عن فوائد ه فهي متعددة وإليكم أبرزها:

يكافح السمنة ويحاربها.

يعطي الجسم الشعور بالشبع لاحتوائه على نسبة جيدة من الألياف الغذائيّة.

يحرق الدهون المتراكمة داخل الجسم.

لصحة الأطفال فهو يساعد في بناء عظامهم بشكل سليم، ويغذّي أنسجة أجسامهم جيداً لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات، والأملاح المعدنية، أيضاً يقوّي ذاكرتهم وينشّطها، ويعطيهم النشاط والحيوية لاحتوائه على السعرات الحراريّة، إضافة إلى ذلك يليّن المعدة، ويكافح الإمساك.

للصحة العامة

ينقي الدم، ويخفض من ارتفاع ضغط الدم العالي.

يقلل من مستوى السكر في الدم، ويقلل من مستوى الكولسترول الضار في الجسم.

يقوّي الأعصاب، ويقي الدماغ من مرض الزهايمر.

يدرّ البول، ويفتت الحصوات المتراكمة على الكليتين.

يحمي الأنسجة من التلف، كما أنّه يزيد من الخصوبة.

يعالج الإمساك، وأيضاً يقتل الخلايا الخبيثة، ويحلل الأورام.

يساعد على التئام الجروح بسرعة، ويخفّف آثار الشيخوخة المبكّرة.

يقي القلب من عدة أمراض كتصلّب الشرايين، والجلطات القلبية، وينظّف مجرى المسالك البولية.

يعطي الجسم الطاقة والنشاط والحيوية.

يعالج اليرقان، والسعال، والحكة الجلدية، والربو.

للجهاز الهضمي:

يحسن عملية الأيض.

يزيد من نموّ البكتيرية المعوية.

يعالج الحموضة الزائدة في المعدة.

للبشرة:

يحميها من الآثار الضارّة التي تسبّبها الشمس، والمواد التجميلية.

يعالج كلاً من: التجاعيد، والندبات، وحروق الشمس.

يزيل الحبوب والبثور وآثارهما، كما أنّه يزيل الخلايا الميّتة، ويذهب الكلف.

يمنح البشرة الحيويّة والنضارة، وأيضاً ينظّفها ويرطّبها.

للشعر:

يحميه من التساقط، ويكافح مشكلة الصلع.

يجعل الشعر حيوياً وصحياً خالياً من التقّصف والتلف.

يؤخّر ظهور الشعر الأشيب، ويزيد من تدفّق الدم إلى فروة الرأس.

يغذّي البصيلات من الجذور، ويعزّز نموّ الشعر من جديد.

يعالج قشرة الرأس البيضاء.