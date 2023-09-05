تفكيك جهاز هواوي الجديد «Mate 60 Pro» يكشف اللغز المثير!

بالكشف عن الجهاز الجديد ميت 60 برو من

هاواوي، تسارع العالم لاكتشاف المكونات الداخلية للجهاز الجديد، خاصة أنه مجهز بالفايف جي، في الوقت الذي تحجب فيه الشركات الأمريكية استخدام شرائحها الذكية الحاملة للجيل الخامس من الإنترنت.

ولزيادة الغموض حول الجهاز الجديد، أعلنت هاواوي عن مواصفات الجهاز كاملة في الدعاية الخاصة بها، دون الإشارة لطبيعة المعالج الموجود داخل الجهاز، وفور نزول الجهاز الجديد للأسواق سارع الكثير من مراجعي الأجهزة لتفكيك الجهاز للاطلاع على طبيعة المعالج «كيرين 9000 إس».

ووفقا لقرير من بلومبرغ فالمعالج الجديد هو صناعة صينية بالكامل بتكنولوجيا 7 نانوميتر، وتم إنتاجه وتصميمه في الصين عن طريق «إس إم آي سي» لإنتاج المعالجات، وهي أول شركة تنتج معالجاً محمل بلواقط شبكة الفايف جي بعيدا عن معمارية آرم وتصنيع «تي إس إم سي» التايوانية.

ورغم كون المعالج ليس مبنياً وفق أحدث معمارية نزلت الأسواق وهي معمارية 4 نانو ميتر، فهو يحمل مواصفات جيدة تعادل معالجات آرم الأمريكية التي أنتجت منذ سنتين، وهو ما يبشر باقتراب الصناعة الصينية لأشباه الموصلات من اللحاق بركب التصميمات الأمريكية لصناعة المعالجات.

وانتشرت عبر الإنترنت قراءات لقدرات المعالج الجديد من هواوي وأرقام «بنش مارك» الخاصة به الدالة على قدرته في المعالجة الرقمية، وأيضاً في تحليل الرسوميات، والتي تتفوق على العديد من المعالجات في الفئة فوق المتوسطة من سنابدراغون الأمريكية، وتقل عن معالجات الفئة الرائدة بقليل في الجانبين المعالجة والرسوميات.



