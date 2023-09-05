محمّـدين الدار.. قصيدة جديدة لحمدان بن محمد

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على حسابه في انستغرام قصيدة جديدة، قال فيها سموه:

يقول أبو خالد لأبو راشد عسى عمره دوام

خمسين عامٍ يعزف الابداع وبأحلى نغم

ـ ـ ـ

ويقول ابوراشد لأبو خالد هذا اللي يوم قام

قامت معـاه الأرض والـتاريخ ردّد والنِّعِـم

ـ ـ ـ

ويقول أبو خالد لأبو راشد هذا اللي ما ينام

رجلٍ يخزم المستحيل اللي لغيره ما انخزم

ـ ـ ـ

ويقول ابوراشد لأبو خالد هذا عوق الخصام

إلى نـوى صـرحٍ من الباطـل يـردّه منهــدم

ـ ـ ـ

ويقول أبو خالد لأبو راشد هذا الرجل الهمام

استاذي اللي يصنع الانجاز نفسه من عدَم

ـ ـ ـ

ويقول أبو راشد لأبو خالد أنا والعلم عام

تلميذ زايد منهجي منهجه وبنفس الرتم

ـ ـ ـ

ويقول أبو خالد هذا محمد عدوّ الإنهزام

مكـسّـــر الأرقـام ما خلاّ حـفـظه الله رقـم

ـ ـ ـ

ويقول أبو راشد هذا محمد وقصّاص العظام

بسيف حقٍ لو دخل في المعركه تحسم حسم

ـ ـ ـ

ويقول ابو خالد هذا محمد مجدّد الاهتمام

بْهيبة الدولة وراسم نهضة بلاده رسـم

ـ ـ ـ

ويقول ابو راشد هذا محمد وصمّام النظام

هَـرَم عروبتنا وحنا ما نفرّط في الهَـرَم

ـ ـ ـ

محمّـدين الدار

هم حصنه ودرعه والحزام

عَدّد عظـماء الـدول تلقاهم أكـرم وآعـظم