محمّـدين الدار.. قصيدة جديدة لحمدان بن محمد
التاريخ
9/5/2023 3:00:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على حسابه في انستغرام قصيدة جديدة، قال فيها سموه:
يقول أبو خالد لأبو راشد عسى عمره دوام
خمسين عامٍ يعزف الابداع وبأحلى نغم
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ويقول ابوراشد لأبو خالد هذا اللي يوم قام
قامت معـاه الأرض والـتاريخ ردّد والنِّعِـم
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ويقول أبو خالد لأبو راشد هذا اللي ما ينام
رجلٍ يخزم المستحيل اللي لغيره ما انخزم
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ويقول ابوراشد لأبو خالد هذا عوق الخصام
إلى نـوى صـرحٍ من الباطـل يـردّه منهــدم
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ويقول أبو خالد لأبو راشد هذا الرجل الهمام
استاذي اللي يصنع الانجاز نفسه من عدَم
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ويقول أبو راشد لأبو خالد أنا والعلم عام
تلميذ زايد منهجي منهجه وبنفس الرتم
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ويقول أبو خالد هذا محمد عدوّ الإنهزام
مكـسّـــر الأرقـام ما خلاّ حـفـظه الله رقـم
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ويقول أبو راشد هذا محمد وقصّاص العظام
بسيف حقٍ لو دخل في المعركه تحسم حسم
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ويقول ابو خالد هذا محمد مجدّد الاهتمام
بْهيبة الدولة وراسم نهضة بلاده رسـم
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ويقول ابو راشد هذا محمد وصمّام النظام
هَـرَم عروبتنا وحنا ما نفرّط في الهَـرَم
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محمّـدين الدار
هم حصنه ودرعه والحزام
عَدّد عظـماء الـدول تلقاهم أكـرم وآعـظم
MENAFN05092023000110011019ID1107011418
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