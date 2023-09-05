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سباق جري السيدات في دبي ينطلق 30 سبتمبر بـ4 مراحل

9/5/2023 3:00:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق النسخة الثانية من "سباق جري السيدات"، الذي يقام في أبرز وأشهر وجهات دبي السياحية، ويتضمن 4 مراحل، في 30 سبتمبر الجاري وتستمر مراحله حتى 11 نوفمبر المقبل.

وتتنافس المشاركات في السباق على 3 مسافات هي 2.5 و5 و10 كم، وتحصل كل مشاركة على ميدالية مبتكرة تتألف من 4 ميداليات متفرقة يمكن تجميعها لتكون ميدالية واحدة عند المشاركة في السباقات الأربعة، حيث تحمل كل ميدالية شعار المنطقة التي تقام فيها وهي من الوجهات العائلية السياحية والرياضية المميزة.

وعند إكمال المراحل الأربعة، تجمع الميداليات الأربعة سويًا لتكوّن معا الميدالية الكبيرة التي تحمل اسم دبي مع صور للوجهات الأربعة.

وينقسم السباق إلى عدة فئات عمرية، وتقام المرحلة الأولى من السباق في 30 سبتمبر الجاري بمدينة إكسبو، وتنطلق المرحلة الثانية في 8 أكتوبر المقبل بحي الشندغة التاريخي، وتقام المرحلة الثالثة في برواز دبي (دبي فريم) بحديقة زعبيل في 14 أكتوبر المقبل، فيما تقام المرحلة الرابعة الأخيرة في 11 نوفمبر المقبل في بحيرات الحب بمحمية المرموم الطبيعية.

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