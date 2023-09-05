تمديد عقد مدرب إنتر ميلان حتى 2025

أعلن إنتر ميلان المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تمديد عقد المدرب سيموني إنزاجي حتى 2025 اليوم الثلاثاء.

وبدأ المدرب البالغ عمره 47 عاما مسيرته التدريبية مع لاتسيو قبل الانتقال إلى إنتر في 2021. وكان إنزاجي يرتبط بعقد مع إنتر حتى نهاية الموسم الجاري.

وقاد إنزاجي فريقه إنتر للفوز بكأس إيطاليا في موسمي 2021-2022 و2022-2023 وبكأس السوبر الإيطالية في 2021 و2022، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام قبل الخسارة أمام مانشستر سيتي.

وقال النادي الإيطالي في بيان "يسعد إنتر ميلان الإعلان عن تمديد عقد المدرب سيموني إنزاجي. شكرا على الاتفاق الجديد وسيستمر المدرب في قيادة الفريق حتى 2025".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز