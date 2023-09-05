تمديد عقد مدرب إنتر ميلان حتى 2025

تمديد عقد مدرب إنتر ميلان حتى 2025
التاريخ
9/5/2023 3:00:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلن إنتر ميلان المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تمديد عقد المدرب سيموني إنزاجي حتى 2025 اليوم الثلاثاء.
وبدأ المدرب البالغ عمره 47 عاما مسيرته التدريبية مع لاتسيو قبل الانتقال إلى إنتر في 2021. وكان إنزاجي يرتبط بعقد مع إنتر حتى نهاية الموسم الجاري.
وقاد إنزاجي فريقه إنتر للفوز بكأس إيطاليا في موسمي 2021-2022 و2022-2023 وبكأس السوبر الإيطالية في 2021 و2022، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام قبل الخسارة أمام مانشستر سيتي.
وقال النادي الإيطالي في بيان "يسعد إنتر ميلان الإعلان عن تمديد عقد المدرب سيموني إنزاجي. شكرا على الاتفاق الجديد وسيستمر المدرب في قيادة الفريق حتى 2025".
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