الاتحاد الإسباني: سلوك روبياليس تسبب في أضرار هائلة



اعتذر الاتحاد الإسباني لكرة القدم على الأضرار الهائلة التي تسببت فيها أفعال رئيسه الموقوف لويس روبياليس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر حظر روبياليس /46 عاما/ مؤقتا عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 90 يوما مبدئيا، بينما يتحقق من سلوكه في بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات التي أقيمت في سيدني الشهر الماضي.

والآن، قام رئيس الاتحاد الإسباني الحالي بيدرو روشا، بكتابة خطابا ينأى بالمؤسسة عن تصرفات روبياليس، قائلا إنه يشعر بالخجل منها.

وقال روشا في خطابه :" الضرر الذي حدث لكرة القدم الإسبانية، للرياضة الإسبانية، للمجتمع الإسباني ، وقيم كرة القدم، والرياضة بشكل عام، كان هائلا".

وأضاف :"أفعال السيد روبياليس لا تمثل القيم التي يدافع عنها الاتحاد الإسباني، ولا قيم المجتمع الإسباني بشكل عام".

وأردف :"يجب أن تنسب أفعاله إليه وحده، بما إنه المسؤول الوحيد عن هذه الأفعال أمام المجتمع، وأمام الهيئات الرياضية وأمام العدالة".

وأكد :"لأكون واضحا، هذا الموقف متعلق بالسيد روبياليس وليس بالاتحاد الإسباني. نشعر بأسف شديد وخجل للألم والضيق الشديد الذي تسبب به".

وذكرت الـ23 لاعبة الفائزات بكأس العالم، بالإضافة إلى 58 لاعبة أخرى، أنهن لن يمثلن بلادهم حتى يترك روبياليس منصبه.

وأكمل روشا خطابه :" يريد الاتحاد الإسباني أن ينقل للمجتمع ككل ولعالم كرة القدم ندمه الشديد عما حدث، والذي شوه منتخبنا الوطني، وكرة القدم الخاصة بنا، ومجتمعنا".

وأكد :" الفوز بكأس العالم كانت أكثر اللحظات فخرا في تاريخ الاتحاد الإسباني وأحد أهم اللحظات للرياضة الإسبانية وكرة القدم النسائية".

وأكد :" أفعال السيد روبياليس في تلك اللحظة وفي الساعات التي تلتها غير مقبولة تحت أي ظرف".





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