الاتحاد الإسباني يعيّن مونتسي كأول مدربة للمنتخب الوطني للسيدات
التاريخ
9/5/2023 3:00:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
عيّن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الثلاثاء مونتسي توميه أوّل مدربة على الاطلاق للمنتخب الوطني للسيدات، وذلك بعد اقالة المدرب السابق خورخي فيلدا من منصبه رغم قيادته "لا روخا" للفوز بمونديال السيدات.
وقال الاتحاد المحلي للعبة في بيان بعد ساعات قليلة من اقالة فيلدا "عيّن الاتحاد الإسباني لكرة القدم مونتسي توميه مدربة للمنتخب الوطني للسيدات، وستكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في إسبانيا".
ويأتي تعيين توميه عقب حادثة رئيس الاتحاد الاسباني الموقوف لويس روبياليس مع لاعبة الوسط جيني هيرموسو، مما اثار ضجة واعتراض واسعين في اسبانيا وداخل عالم الكرة المستديرة.
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