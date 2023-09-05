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الاتحاد الإسباني يعيّن مونتسي كأول مدربة للمنتخب الوطني للسيدات

9/5/2023 3:00:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عيّن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الثلاثاء مونتسي توميه أوّل مدربة على الاطلاق للمنتخب الوطني للسيدات، وذلك بعد اقالة المدرب السابق خورخي فيلدا من منصبه رغم قيادته "لا روخا" للفوز بمونديال السيدات.

وقال الاتحاد المحلي للعبة في بيان بعد ساعات قليلة من اقالة فيلدا "عيّن الاتحاد الإسباني لكرة القدم مونتسي توميه مدربة للمنتخب الوطني للسيدات، وستكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في إسبانيا".

ويأتي تعيين توميه عقب حادثة رئيس الاتحاد الاسباني الموقوف لويس روبياليس مع لاعبة الوسط جيني هيرموسو، مما اثار ضجة واعتراض واسعين في اسبانيا وداخل عالم الكرة المستديرة.

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