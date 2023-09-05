فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك يبدأ مشوار «عربية السلة»

تنطلق اليوم في مدينة مراكش المغربية النسخة 24 لبطولة «سوق دبي الحرة» لأندية سيدات كرة السلة العربية بمشاركة 9 فرق موزعة على مجموعتين، الأولى تضم غاز الشمال العراقي، القرين الكويتي، مجد طنجة المغربي، العاصمة السعودي فيما تضم الثانية أكاديمية فاطمة بنت مبارك في أول مشاركة عربية، الكوكب المغربي، كوسيدار الجزائري، جيفت ستار الصومالي، سنحاريب العراقي ويغيب عنها بيروت اللبناني حامل اللقب في النسخ الثلاث الأخيرة.

وتشهد الجولة الأولى 3 مباريات، الأولى تجمع غاز الشمال والعاصمة اعتباراً من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت المغرب يليهما في الرابعة مساءً أكاديمية فاطمة بنت مبارك وسنحاريب ثم حفل الافتتاح وبعده مباراة الكوكب وجيفت ستار في السابعة مساءً.

يستمر الدور التمهيدي حتى الأحد المقبل ثم تحصل الفرق على يوم راحة يليه الدور ربع النهائي يوم الثلاثاء يلتقي فيه أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى وثاني الأولى مع ثالث الثانية وثاني الثانية مع ثالث الأولى على أن يقام الدور نصف النهائي يوم الأربعاء ثم تختتم البطولة يوم الجمعة 15 سبتمبر.

متابعة

ووصل أمس إلى مراكش اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة لمتابعة البطولة، وأكد القرقاوي أن النسخة الجديدة ستحقق نجاحات أكثر على ضوء استعدادات الفرق ورغبتها بتحقيق اللقب في غياب لبنان وتونس الأكثر فوزاً في هذه البطولة، وأشار القرقاوي إلى أن كرة السلة النسائية في الوطن العربي حققت تقدماً ملموساً في السنوات الأخيرة بفضل اهتمام الأندية وحرص الاتحاد العربي على انتظام هذه البطولة وغيرها من المسابقات، مشيراً إلى أن الموسم الحالي شهد ثلاث بطولات نسائية، هي بطولة الناشئات في الأردن والمنتخبات في مصر والأندية في المغرب.

تفوق لبناني

وبنظرة على السجل الذهبي تبقى السلة اللبنانية متربعة على صدارة الترتيب بعشرة ألقاب حققتها في آخر 20 عاماً منها 3 لبيروت و2 لكل من الهومنتمن والرياضي والانترانيك وواحد للحكمة مقابل ٩ ألقاب لتونس 3 للملعب و2 لكل من الصفاقسي والهلال وواحد للأمل، بينما فازت الفرق المصرية بـ 3 ألقاب منها 2 لسبورتنغ وواحد للأهلي وأخيراً المجمع البترولي الجزائري بلقب وحيد عام 2016.

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