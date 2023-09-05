شجار بين السباح بيتي وزميله في الأولمبي البريطاني



ذكرت صحف بريطانية اليوم الثلاثاء أن البريطاني آدم بيتي، الحائز على ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية، أصيب بجرح قطعي فوق عينه اليسرى خلال شجار مع زميله لوك جرينبانك في معسكر تدريبي بإنجلترا.

وقالت صحيفة الصن إن السباح البالغ من العمر 28 عاما وحامل الرقم القياسي العالمي لسباقي 50 و100 متر صدرا أثار غضب جرينبانك عندما ضربه وألقى نكتة عن شريكته آنا هوبكين الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية.

وكان بيتي وهوبكين جزءا من الفريق الفائز بذهبية التتابع المختلط أربعة في 100 متر في طوكيو عام 2021 بينما فاز بيتي وجرينبانك بفضية سباق التتابع المتنوع أربعة في 100 في نفس الدورة الأولمبية.

وأكد الاتحاد البريطاني للسباحة وقوع حادث بين الاثنين في المعسكر المقام في لافبروه وتم حله "بسرعة وفعالية من قبل الرياضيين المشاركين والطاقم الفني الحاضر في حصة التدريب".

ولم يحتاج بيتي إلى أي غرز لعلاج الإصابة بعدما وصف ممثلوه ما حدث بأنه "مشاجرة بسيطة".

ويستعد بطل العالم ثماني مرات لدورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل، حيث سيحاول الفوز بالميدالية الذهبية الثالثة على التوالي في سباق 100 متر صدرا بعد قضاء بعض الوقت في التركيز على صحته الذهنية.

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