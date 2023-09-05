زايد.. والقيادة الاستراتيجية

تتلألأ من تحت سقف التاريخ شخصية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، بسرد استراتيجي يُشكّل قاعدة التوجيه وبناء الدولة. ترتسم في سرده قيم إنسانية تتجلى في رؤية بنّاءة، حيث تتوازن براعةُ تحقيق مصالح الوطن مع احترام حقوق الأفراد. تَعكس كلماته وأفعاله الجليّة والإبداعية تجسيد طابع القيادة الاستراتيجية المتجددة التي خلّفت أثراً عميقاً في طريق الازدهار.

ومما لا شك فيه، أن المتتبع لمسيرة الشيخ زايد، يكتشف بسهولة أن دور هذا القائد العظيم تجاوز الإشراف والقيادة، إذ يمتد ليشمل توجيه الأمة نحو آفاق مستقبلية مشرقة. حيث بأسلوبه المتميز، أثبت زايد تفهّمه العميق للمسؤولية القيادية، وضرورة تحقيق التقدم بأسلوب فطري استراتيجي.

نموذج الشيخ زايد الملهم للقيادة الاستراتيجية، يُجسد رمز القائد المثالي للقيادة الاستراتيجية المتجددة، المحرك للتقدم والازدهار. ينبض تأثيره في تشكيل منظومة قيادية مستدامة. في تحليلها يبرز دوره في تحديد أهداف القيادة ومسؤولياتها الجوهرية، مُقدماً بذلك نموذجاً للاستقاء منه للأجيال القادمة. يعكس بشكل واضح تواصله المؤثر مع كافة فئات المجتمع لترسيخ ثقافة التعاون والتواصل، على الصعيدين الوطني والعالمي.

في هذا السياق، يأتي تصريح القائد المؤسس «إن رعاية الشعوب مسؤولية وواجب على القادة أن يسعوا بكل إخلاص وتفانٍ لتحقيق آمال شعوبهم وطموحاتهم. إننا ننظر إلى مجلس التعاون على أنه مكسب ثمين وكيان له وزنه في العالم وزاد من رصيد الأمة العربية» يُسلط هذا البيان الضوء على إيمان الشيخ زايد بأهمية الالتزام بتحقيق طموحات وآمال الشعب الذي يقوده، حيث تحمل عبء رعايته وتقدمه بكل وجدان. وينبع هذا من فهمه الواضح لأهمية التواصل والشفافية في دوره القيادي. ومن هنا، نستشف تركيزه على أن القيادة ليست مجرد منصب ومسمى، بل هي مهمة تكليف تحتاج إلى تفانٍ ورؤية استراتيجية لتلبية تطلعات الشعب. ويكمن في هذا المفهوم البصيرة الإنسانية التي كانت الدافع الذاتي الأصيل نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين.

ومن نفس المنظور، تتجلى كلمات الوالد المؤسس: «إن القائد يجب أن يؤمن بأنه الأمين على الشعب وعلى ثروته، وأن يطبق على نفسه ما يطبقه على شعبه، لأن البشر أكرمهم الخالق عز وجل، وأعطاهم حقوقاً كثيرة في أرضه ونحن كمسلمين يجب أن نلتزم التزاماً كاملاً بكتاب الله الذي هو دستور الحياة وليس من صنع البشر».

هذا المبدأ يُجسّد العدالة والتوازن في توجيه الجهود وتحقيق التقدم بطريقة تشمل الجميع دون استثناء. وأن يكون القائد نموذجاً يُحتذى به، وأن يتبنى قيم النزاهة والعدالة في تصرفاته، ويتعزّز دوره كحامٍ للشعب ومقدّر لثرواته.

يُصرح الشيخ زايد: «إن العالم ينظر إلى الدولة الفتية ليرى كيف تنفض عن نفسها آثار التخلف الطويل. لقد قيل دائماً: إن الإمارات كانت تحت وطأة الاستعمار، وقيل أيضاً: إن الإمارات كانت تحت الحماية. أنا أقول الآن: إن الإمارات كانت تحت وطأة الإهمال. وقد آن الأوان لنعوض ما فاتنا». تُظهر هذه الممارسة إصراره على تجاوز التحديات التاريخية ومختلف أشكال التخلف، وبناء مستقبل أكثر تقدماً وإشراقاً. ويجسد هذا الموقف تطلعه الراسخ لتحقيق التقدم والتطور في مسيرة الدولة. ويعكس رؤية القائد زايد الثاقبة لدور الإمارات في مجالات مختلفة، وتحويلها إلى دولة متقدمة ومتميزة. هذا يجسّد عزيمته على تحقيق الازدهار والتقدم بصرامة واستراتيجية.

يتضح من خلال السرد الاستراتيجي للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أنه لم يكن مجرد قائد، بل كان رمزاً للرؤية الاستراتيجية والقيادة الحكيمة. بممارساته العميقة والملهمة أرسى قواعد القيادة الاستراتيجية المستدامة والمؤثرة. إن إرثه يظل حياً في نفوس الأجيال الحالية والمستقبلية، حيث يتحلى القادة بالإلهام من تجربته الرائدة في تحقيق التقدم وبناء دولة قوية ومزدهرة.