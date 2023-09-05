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السيسي يعلق على الحرية المطلقة للإنجاب وأضرارها على مصر

9/5/2023 3:00:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن الزيادة السكانية تعتبر من أخطر القضايا التي تواجه الدول، ويجب تنظيمها حتى لا تتسب في إحداث كارثة للمجتمعات.

ووجه الرئيس المصري، حديثه للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، قائلًا: "لا أتفق في فكرة إعطاء الحرية المطلقة للإنجاب، لأن المجتمع والدولة هم من سيدفعوا ثمن هذه الحرية، متابعا: لأول مرة في تاريخ الصين تحقق تراجعا في عدد السكان، وهو أمر تحقق على مدار سنوات، بسبب الإرادة والوعي".

وأكد السيسي أن مشكلة الإسكان خطيرة وهي من أبرز التحديات التي واجهتها مصر
خلال السنوات الماضية، خاصة خلال عام 2014، موضحا أن الدولة حينها لم تحقق المطلوب نتيجة زيادة عدد السكان وقلة مواردها.

وأوضح الرئيس المصري أن عدد سكان أفريقيا سيصل إلى 1.6 مليار نسمة خلال سنوات قليلة، مضيفا أن الزيادة السكانية تمثل مشكلة كبيرة للدول وتعتبر من أخطر القضايا التي تواجهها.

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